El Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz ha sido distinguido entre los 'Top of the Tops' de la Guía Macarfi, junto a los restaurantes Disfrutar, el Celler de Can Roca y Diverxo, por liderar sus clasificaciones durante tres años consecutivos.

La guía, que celebró anoche su XI Gala, premio a Itzuli como segunda mejor apertura del año en el Estado, por detrás del Restaurant Fontané, de Sant Julià de Ramis (Girona).

Además, se ha premiado a los 'Top 10/15' de cada una de las comunidades autónomas en las que la guía está presente con Azurmendi y Molino de Urdániz como los mejores restaurantes de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, respectivamente.

Creada en 2015 por Manuel Carreras, el funcionamiento de la guía se basa en un sistema de valoración colectiva que analiza y puntúa cerca de 5000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2000 gastrónomos locales, denominados embajadores.