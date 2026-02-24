GASTRONOMÍA
Asador Etxebarri, en el 'Top of the Tops' de la Guía Macarfi

Además, la Guía Macarfi ha distinguido a Azurmendi y Molino de Urdániz como los mejores restaurantes de la CAV y Navarra. También ha catalogado al restaurante Itzuli como la segunda mejor apertura del año en el Estado.

Etxebarri Erretegia Atxondo

Asador Etxebarri, en Axpe (Bizkaia). Foto de archivo: Etxebarri Erretegia

Euskaraz irakurri: Etxebarri erretegia, Macarfi gidako 'Top of the Tops' zerrendan
Agencias | EITB

El Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz ha sido distinguido entre los 'Top of the Tops' de la Guía Macarfi, junto a los restaurantes Disfrutar, el Celler de Can Roca y Diverxo, por liderar sus clasificaciones durante tres años consecutivos.

La guía, que celebró anoche su XI Gala, premio a Itzuli como segunda mejor apertura del año en el Estado, por detrás del Restaurant Fontané, de Sant Julià de Ramis (Girona). 

Además, se ha premiado a los 'Top 10/15' de cada una de las comunidades autónomas en las que la guía está presente con Azurmendi y Molino de Urdániz como los mejores restaurantes de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, respectivamente. 

Creada en 2015 por Manuel Carreras, el funcionamiento de la guía se basa en un sistema de valoración colectiva que analiza y puntúa cerca de 5000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2000 gastrónomos locales, denominados embajadores.

