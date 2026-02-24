GASTRONOMIA
Etxebarri erretegia, Macarfi gidako 'Top of the Tops' zerrendan

Gainera, Azurmendi eta Molino de Urdaniz Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako jatetxe onenak izendatu dituzte. Gainera, urteko bigarren irekiera onenaren aitortza eman diote Itzuli jatetxeari. 

Axpeko Etxebarri erretegia Macarfi gidako Top of the Tops zerrendan sartu dute, Disfrutar, el Celler de Can Roca eta DiverXO jatetxeekin batera, hiru urtez jarraian sailkapen buru izan baitira. 

Macarfi gidak bart egin duen galan, Azurmendi (Larrabetzu) eta Molino de Urdaniz (Urdaiz) Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako jatetxe onenak izendatu ditu. 

Gainera, urteko bigarren irekiera onenaren saria jaso du Donostiako Itzuli jatetxeak, Girona probintziako Restaurant Fontané jatetxearen atzetik. 

2015ean Manuel Carrerasek sortutako gidak 5.000 jatetxe inguru aztertu eta puntuatzen ditu, tokian tokiko 2.000 gastronomok baino gehiagok egindako kritiketan oinarrituta.

