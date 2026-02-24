Una médico residente del Hospital de Tudela denuncia haber sufrido una agresión sexual de un compañero

Una Médico Interno Residente (MIR) de familia del Hospital Reina Sofía de Tudela ha denunciado haber sido objeto de una agresión sexual por parte de un compañero de residencia durante una guardia de urgencias.

Según ha confirmado el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra el caso se ha sometido a una "investigación pertinente" y ya está en manos de la Justicia.

La médico relata en la cuenta de Instagram de la escritora y periodista Cristina Fallaras que fue víctima de una agresión sexual el 5 de enero de 2025 y la denunció ante el servicio de riesgos laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y ante la Policía Foral.

En el mensaje, la víctima afirma que desde el hospital se le ha comunicado que, por falta de pruebas, no se iba a derivar el caso a una comisión de acoso sexual en el trabajo y que el mismo se ha cerrado. Asimismo, asegura haber sido difamada por su agresor y excluida por sus compañeros de trabajo.



El Departamento de Salud han asegurado que, tras conocerse la denuncia, se llevó a cabo "la investigación pertinente" e incluso se tomaron medidas cautelares en el proceso para que no coincidieran el presunto agresor y la MIR en actividades asistenciales o docentes. Además, han destacado que hay una denuncia penal, así que el caso se encuentra en el ámbito judicial