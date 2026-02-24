EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Tuterako Ospitaleko mediku egoiliar batek salatu du lankide batek sexu-erasoa egin diola

Azaldu du Larrialdialdietako zerbitzuan guardian zeudela gertatu zela erasoa, eta Osasun zentroak kasua artxibatu egin zuela, "probarik ez" zegoela argudiatuta. 

Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Tuterako Sofia Erregina Ospitaleko familiako barne-mediku egoiliar batek (BAME) salatu du erietxeko lankide batek sexu-erasoa egin ziola Larrialdietako zerbitzuan guardian zeuden bitartean.

Nafarroako Gobernuko Osasun Departamenduak baieztatu du kasuaren berri izan ondoren, dagozkion protokoloak aktibatu zirela. Biktimak salaketa aurkeztu zuela eta auzia Justiziaren esku dagoela ere erantsi du. 

Cristina Fallaras idazle eta kazetariaren Instagrameko kontuan eman zuen bere kasuaren berri medikuak. Kontatu zuenez, 2025eko urtarrilaren 5ean izan zen erasoa, eta salaketa jarrita dauka Nafarroako Osasun Zerbitzuko lan-arriskuen sailean eta Foruzaingoan.

Argitaratutako mezuan, biktimak azaldu zuen lan egiten duen zentroak kasua artxibatzea erabaki zuela, probarik ez zuela argudiatuta. Erasoaren ondoren, erasotzailearen irainak pairatu zituela eta gainerako lankideek baztertu egin zutela adierazi zuen. 

Foru Gobernuak ziurtatu du, salaketaren berri izan ondoren, kautelazko hainbat neurri hartu zituztela; besteak beste, biktimak eta ustezko erasotzaileak bat ez egiteko lan txandak antolatu zituzten. 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

