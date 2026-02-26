Condenado a 4 años y 6 meses de prisión por maltrato y tocamientos sexuales a una menor de 7 en Pamplona

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a un total de 4 años y 6 meses de prisión a un hombre que, "de forma habitual, golpeó y realizó tocamientos sexuales" a una menor, cuando esta tenía entre 5 y 7 años, en el domicilio familiar, situado en Pamplona.

Según recoge la sentencia, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 13 años, penado con 4 años de prisión; y un delito de maltrato habitual, castigado en esta causa con 6 meses de privación de libertad.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra sostiene que el inculpado, de 44 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 5 años, y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5. Además, en concepto de responsabilidad civil, indemnizará con 2000 euros a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, como tutora legal de la menor.

Según recoge la resolución judicial, el procesado mantuvo con la madre de la víctima una relación sentimental de aproximadamente dos años con anterioridad al 30 de marzo de 2022.

La menor, nacida en 2015, "de manera habitual era golpeada por el acusado, quien, en algunas ocasiones, le pegaba con el cinturón, y en otras con las manos, y le sometía a castigos, poniéndola frente a la pared con los brazos levantados".

También, prosigue la sentencia, "cuando estaba a solas con la menor durante el tiempo en el que convivieron", le realizaba tocamientos "de manera constante y con pleno conocimiento de la edad" de la niña.

El 30 de marzo de 2022, la menor fue trasladada al Centro de Observación y Acogida del Gobierno de Navarra, que declaró su desamparo el 26 de septiembre del citado año. El 30 de abril de 2024, comenzó a vivir con una familia de acogida.

Como consecuencia del trato recibido por el condenado, la víctima "padece una baja autoestima, sufre situaciones de ansiedad que afectan a su conducta y muestra un desarrollo en el ámbito sexual inadecuado".