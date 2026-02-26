4 urte eta 6 hilabeteko zigorra, 7 urteko neskato bati tratu txarrak ematea eta sexu-ukituak egitea leporatuta, Iruñean
Adingabea 2015ean jaio zen, eta "akusatuak jo ohi zuen; batzuetan, gerrikoarekin, beste batzuetan eskuekin, eta zigorrak ezartzen zizkion, paretaren aurrean besoak altxatuta egotera behartzen zuen".
Nafarroako Probintzia Auzitegiak 4 urte eta 6 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri dio gizon bati, neskato bati, 5 eta 7 urte bitartean zituenean jotzea eta sexu-ukituak egitea leporatuta, Iruñean. Erasoak egin "ohi" zizkion.
Epaiak jasotzen duenez, 13 urtetik beherako adingabeari sexu-erasoak egiten zizkion, eta 4 urteko espetxe-zigorra jarri diote delitu horregatik; ohiko tratu txarren delitua ere egotzi diote, eta 6 hilabetez askatasunaz gabetu dute horregatik.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, gizona, 44 urtekoa, ezin izango da komunikatu biktimarekin, ezta harengana hurbildu ere, 200 metro baino gutxiagora, 5 urtez, eta zaintzapeko askatasunaren neurri bat bete beharko du, askatasunaz gabetzeko zigorraren ondoren betearaztekoa, beste 5 urtekoa. Gainera, erantzukizun zibil gisa, 2.000 euroko kalte-ordaina emango dio Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari, adingabearen legezko tutore gisa.
Ebazpen judizialak jasotzen duenez, auzipetuak bi urte inguruko harreman sentimentala izan zuen biktimaren amarekin, 2022ko martxoaren 30a baino lehen.
Halaber, epaiak dakarrenaren arabera, "elkarrekin bizi izan ziren bitartean adingabearekin zegoenean" ukituak egiten zizkion, "etengabe, eta haurrak zernbat urte zituen jakin arren".
2022ko martxoaren 30ean, adingabea Nafarroako Gobernuaren Behaketa eta Harrera Zentrora eraman zuten. Hala, 2024ko apirilaren 30ean, harrera-familia batekin bizitzen hasi zen.
Biktimak autoestimu baxua, antsietatea, eta garapen sexual desegokia ditu jasotako tratu-txarren eraginez.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono zenbaki hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, ez ahaztu ezabatzea.
