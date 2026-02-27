Virus
Detectado un caso de gripe porcina en Cataluña en una persona ajena al sector ganadero

Este virus no ha afectado la salud de la persona en cuestión ni la de su entorno, de manera que no supone un riesgo de salud pública. La persona en cuestión tiene enfermedades crónicas y acudió al hospital el 30 de enero por otros motivos no relacionados con síntomas de gripe.
FOTODELDÍA SIERRA DE COLLSEROLA, 11/12/2025.-Un jabalí campa por la sierra de Collserola este jueves cuando los agentes, tras comprobar que las 55 granjas cercanas al brote de peste porcina en Collserola siguen libres de la enfermedad, ponen el foco en la necesidad de reducir a la mitad la población de jabalíes porque estos animales son vectores de enfermedades y causan accidentes. EFE/Enric Fontcuberta

Euskaraz irakurri: Abeltzaintzarekin loturarik ez duen pertsona bat txerri gripearekin kutsatu da Katalunian
Agencias | EITB

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha informado este viernes de la detección de un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida que afecta a una persona que se encuentra bien y que no trabaja en una explotación de cerdos.

Este es el cuarto caso de esta enfermedad notificado en el Estado español desde el año 2009, según ha explicado el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, que ha asegurado que la persona afectada está "perfectamente".

Fernández ha dejado claro que este caso no tiene nada que ver con la peste porcina africana, ya que se trata de otro virus.

La gripe porcina A (H1N1) es un virus que circula entre cerdos y que, ocasionalmente, puede saltar a humanos, aunque debe haber un contacto con el animal o con espacios contaminados por este virus.

"Es un caso inhabitual porque no ha tenido contacto con animales", ha afirmado el subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública de la Generalitat, Jacobo Mendioroz.

En estos momentos, expertos estatales, de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están realizando una evaluación conjunta de la situación para tratar de determinar el origen.

Caso esporádico 

Por ahora, Mendioroz ha dicho que es un caso esporádico, porque han comprobado que no ha afectado la salud de la persona en cuestión ni la de su entorno, de manera que no supone un riesgo de salud pública.

"Ni en la zona hemos visto virus circulante, ni la persona no ha tenido síntomas ni tampoco la gente de su entorno", ha asegurado.

La persona en cuestión tiene enfermedades crónicas y acudió al hospital el 30 de enero por otros motivos no relacionados con síntomas de gripe.

Como el hombre aseguró que no tenía contactos con animales ni presentaba síntoma de la enfermedad, Mendioroz ha dicho que la principal hipótesis es que pueda ser una contaminación: que el paciente tuviera en el cuerpo restos del virus —sin que llegaran a infectarlo— o que en el proceso de toma de las muestras para las pruebas se introdujera el virus.

