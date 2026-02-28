Detenido un hombre por matar a su mujer en Cádiz

La Policía Nacional española ha detenido a un hombre después de que en la tarde de ayer viernes se encontrara muerta a su pareja en un domicilio de El Puerto de Santa María (Cádiz), un suceso que se investiga como un posible crimen machista.



Fuentes cercanas a la investigación han confirmado la detención de este hombre y han señalado que, aunque la muerte de esta mujer de 44 años podría tener un carácter violento, hay que esperar a que se practique la autopsia al cadáver para aclarar las causas.



El servicio de emergencias 112 ha informado de que recibió un aviso para atender a una mujer en un domicilio ubicado en la barriada de Los Romanos de El Puerto y que los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.