VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido un hombre por matar a su mujer en Cádiz

El cadáver de la mujer fue hallado en su domicilio de El Puerto de Santa María.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Cadizen emaztea hiltzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Nacional española ha detenido a un hombre después de que en la tarde de ayer viernes se encontrara muerta a su pareja en un domicilio de El Puerto de Santa María (Cádiz), un suceso que se investiga como un posible crimen machista.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado la detención de este hombre y han señalado que, aunque la muerte de esta mujer de 44 años podría tener un carácter violento, hay que esperar a que se practique la autopsia al cadáver para aclarar las causas.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que recibió un aviso para atender a una mujer en un domicilio ubicado en la barriada de Los Romanos de El Puerto y que los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento. 

Violencia machista España Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Planta de Petronor en Muskiz (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por PETRONOR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/7/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El benceno, líquido volátil en la gasolina, no supone riesgo salvo en "exposiciones prolongadas"

El profesor e investigador en el Departamento de Química Analítica de la EHU Néstor Etxebarria considera "adecuadas" las recomendaciones de permanecer en espacios interiores cerrados y mantener puertas y ventanas cerradas, si bien, señala que "en la medida en que el foco esté controlado y que no exista un riesgo continuo de que la fuga se mantenga, no es una situación alarmante".
Cargar más
Publicidad
X