Gizon bat atxilotu dute Cadizen emaztea hiltzea leporatuta
Emakumearen gorpua haren etxean aurkitu zuten, Puerto de Santa Marian.
Espainiako Polizia Nazionalak gizon bat atxilotu zuen atzo, ostirala, arratsaldean, Puerto de Santa Mariako (Cadiz) etxebizitza batean bikotekidea hilda aurkitu ostean. Ustezko krimen matxista gisa ikertzen ari dira gertaera hori.
Ikerketako iturriek baieztatu dutenez, 44 urteko emakume horren heriotza bortitza izan daitekeen arren, gorpuari autopsia egin arte itxaron behar da heriotza zerk eragin duen argitzeko.
112 larrialdietarako zerbitzuak jakinarazi duenez, Los Romanos auzoko etxebizitza batean emakume bat artatzeko abisua jaso zuen, eta osasun-langileek haren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin.
