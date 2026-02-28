Incendio
Un incendio calcina un almacén de palés en Galdakao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sute batek palet biltegi bat kiskali du Galdakaon
author image

EITB

Última actualización

Un incendio declarado este viernes por la noche ha calcinado un almacén de palés del barrio Artola de Galdakao. El fuego se ha iniciado sobre las 23:30 de la noche y los bomberos han necesitado una hora y media para controlarlo. No se han registrado heridos. 

Galdakao Incendios Sociedad

