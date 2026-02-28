Un incendio calcina un almacén de palés en Galdakao
Un incendio declarado este viernes por la noche ha calcinado un almacén de palés del barrio Artola de Galdakao. El fuego se ha iniciado sobre las 23:30 de la noche y los bomberos han necesitado una hora y media para controlarlo. No se han registrado heridos.
Te puede interesar
Detenido un hombre por matar a su mujer en Cádiz
El cadáver de la mujer fue hallado en su domicilio de El Puerto de Santa María.
Seis heridos al derrumbarse el falso techo de un bar en Galdakao
El suceso se ha producido sobre las 19:15 horas en un bar ubicado en la calle Lehendakari Aguirre del municipio.
Se derrumba parte de la cubierta del polideportivo de Ortuella
El colapso del techo ha obligado a cerrar el gimnasio municipal y la pista de atletismo, aunque no se han registrado heridos.
Seis planetas y la Luna protagonizan la gran alineación planetaria de finales de febrero
Durante los últimos días de febrero el cielo del atardecer ofrecerá un espectáculo astronómico especialmente llamativo. La astrónoma de Aranzadi Virginia García explica qué seis planetas coincidirán en el firmamento y podrán observarse simultáneamente.
Detectado un caso de gripe porcina en Cataluña en una persona ajena al sector ganadero
Este virus no ha afectado la salud de la persona en cuestión ni la de su entorno, de manera que no supone un riesgo de salud pública. La persona en cuestión tiene enfermedades crónicas y acudió al hospital el 30 de enero por otros motivos no relacionados con síntomas de gripe.
Un hombre herido por arma de fuego en Arrasate
La Ertzaintza ha detenido a otro hombre por su presunta implicación en lo ocurrido. El herido ha sido trasladado al hospital del Alto Deba, situado en la misma localidad.
Salud Pública continuará realizando mediciones en Muskiz tras levantar las medidas preventivas
Petronor ha pedido disculpas "por las molestias que se hayan podido ocasionar por este incidente". Los resultados de las mediciones técnicas que se han realizado en las últimas horas constatan que se han reducido y estabilizado los niveles de benceno, según el Gobierno Vasco.
El benceno, líquido volátil en la gasolina, no supone riesgo salvo en "exposiciones prolongadas"
El profesor e investigador en el Departamento de Química Analítica de la EHU Néstor Etxebarria considera "adecuadas" las recomendaciones de permanecer en espacios interiores cerrados y mantener puertas y ventanas cerradas, si bien, señala que "en la medida en que el foco esté controlado y que no exista un riesgo continuo de que la fuga se mantenga, no es una situación alarmante".
La unidad de covid persistente de Osakidetza cumple un año con más de 200 pacientes atendidos
Este síndrome se caracteriza por síntomas que persisten al menos tres meses después de la infección inicial, como fatiga extrema, dificultad respiratoria o deterioro cognitivo.