Sute batek palet biltegi bat kiskali du Galdakaon

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Ostiral gauean piztu den sute batek palet biltegi bat kiskali du Galdakaon, Artola auzoan. Gaueko 23:30 aldera piztu da sua eta suhiltzaileek ordu eta erdi behar izan dute sua kontrolatzeko. Ez da inor zauritu. 

Galdakao Suteak Gizartea

