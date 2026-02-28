EMISIONES
Vecinos de Muskiz y Abanto-Zierbena se manifestarán este domingo tras la fuga en Petronor

La plataforma vecinal ha convocado además una asamblea el próximo 15 de marzo para estudiar otras movilizaciones e incluso la posibilidad de acudir a los tribunales.
MUSKIZ (BIZKAIA), 27/02/2026.- Las calles de Muskiz permanecen prácticamente vacías y la población sigue las recomendaciones de seguridad tras el escape de benceno de la refinería de Petronor de la pasada madrugada. Los últimos resultados de las mediciones en la localidad vizcaína "constatan fluctuaciones en las concentraciones de benceno en aire", tras la incidencia registrada ayer jueves en la refinería de Petronor y por ello el Gobierno Vasco mantiene las recomendaciones de permanecer en espacios interiores cerrados, con puertas y ventanas cerradas. EFE/ Miguel Toña
Agencias | EITB

Última actualización

Organizaciones vecinales han convocado para este domingo dos marchas que recorrerán Abanto-Zierbena y Muskiz hasta Petronor para expresar su rechazo a la gestión de la incidencia ocurrida esta semana en la refinería, que conllevó la emisión de altos niveles de benceno.

La empresa Petronor registró el jueves por la mañana una incidencia en uno de sus tanques de gasolina. Como consecuencia, parte de la gasolina se evaporó generando una emisión de su fracción volátil al aire y el Gobierno Vasco aconsejó a los vecinos de la zona permanecer en sus casas hasta que ayer tarde bajaron esos valores potencialmente tóxicos.

La plataforma vecinal Stop Variante Las Karreras ha convocado una manifestación este domingo que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza de la Trinidad y finalizará en la puerta de Petronor para "demostrar en la calle el enfado" de los habitantes de Abanto ante ese último incidente y las consecuencias que esa actividad industrial tiene en la comarca.

"Nuestra salud no está en venta", recoge esa agrupación en su convocatoria.

Además, ha denunciado "la tardanza" en el aviso a la ciudadanía de los altos niveles de benceno ya que se detectaron por la mañana pero las recomendaciones del Gobierno Vasco de quedarse en casa y cerrar puertas y ventanas no llegaron hasta la noche.

La plataforma ha convocado además una asamblea el próximo 15 de marzo para estudiar otras movilizaciones e incluso la posibilidad de acudir a los tribunales.

Otras asociaciones vecinales, sindicatos y algunos partidos como EH Bildu han anunciado que se sumarán a las movilizaciones contra Petronor y para reprochar la tardanza de las información a la ciudadanía sobre esta última fuga en la refinería vizcaína.

Muskiz Petronor Política

