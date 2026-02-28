Muskiz eta Abantoko bizilagunek manifestazioa egingo dute igande honetan, Petronorren izandako ihesaren ostean
Horrez gain, beste mobilizazio batzuk aztertzeko eta epaitegietara jotzeko aukera aztertzeko asanblada deitu du auzo-plataformak datorren martxoaren 15ean.
Abantotik eta Muskizetik Petronorrera egingo diren bi ibilaldi antolatu dituzte igande honetarako, aste honetan findegian izandako intzidentzia, bentzeno maila altuak isurtzea ekarri zuena, kudeatzearen aurka daudela adierazteko.
Petronor enpresak arazo bat izan zuen ostegun goizean bere gasolina tanke batean. Horren ondorioz, gasolinaren zati bat lurrundu egin zen, eta airera isuri zuen bere frakzio lurrunkorra. Eusko Jaurlaritzak inguruko bizilagunei etxean egoteko gomendatu zien, ostiral arratsaldean toxiko izan daitezkeen balio horiek jaitsi ziren arte.
Stop Saihesbidea Las Karreras bizilagunen plataformak manifestazioa deitu du, 12:00etan Trinitate plazatik abiatuta Petronorreko atean amaituko dena, azken gertakari horren aurrean Abantoko herritarren "haserrea eta jarduera industrial horrek eskualdean dituen ondorioak kalean erakusteko".
"Gure osasuna ez dago salgai", jasotzen du elkarte horrek bere deialdian.
Horrez gain, bentzeno maila altuei buruz herritarrei emandako abisuan "atzerapausoa" egon dela salatu du, izan ere, goizean atzeman zituzten, baina Eusko Jaurlaritzak etxean geratzeko eta ateak eta leihoak ixteko emandako gomendioak ez ziren gauera arte iritsi.
Plataformak, gainera, asanblada deitu du martxoaren 15erako, beste mobilizazio batzuk aztertzeko eta auzitara jotzeko aukera aztertzeko.
Beste auzo elkarte batzuek, sindikatuek eta EH Bildu bezalako alderdi batzuek Petronorren aurkako mobilizazioekin bat egingo dutela iragarri dute, eta herritarrei Bizkaiko findegian izandako azken ihesaren inguruko informazioa atzeratzea aurpegiratuko diete.
Pradales Belgikako lehen ministroarekin bilduko da Bruselara egingo duen hirugarren bidaia ofizialean
Lehendakaria Bruselara joango da martxoaren 3tik 4ra, Euskadik Europan duen papera indartzeko eta 2028tik aurrerako kohesio-politikari buruzko goi-bilera batean parte hartzeko.
Burujabetza handiago baten beharra azpimarratu du Gure Eskuk
Gure Esku mugimendu herritarrak bigarren konferentzia subiranista egin du Bilbon, eta egun burujabetzak eta nazioak nola eraikitzen ari diren aztertu du. Burujabetza handiago baten beharra azpimarratu dute bertan, eta eredu propioa aldarrikatu.
EAJk Itziar Carrocera zinegotzia aukeratu du Santurtziko alkategai
Elkarrekin Podemosek iragarpena egin duen egun berean izendatu dute. Hain zuzen ere, alderdi horrek adierazi du Miren Matanzas buru duen EH Bilduren hautagaitzaren alde bozkatuko duela martxoaren 5ean egingo den inbestidura-saioan.
Motibazio politikoko 65 biktima aitortu zituen iaz Nafarroako Gobernuak
2023tik, 217 aitortza eskaera jaso ditu Memoriaren eta Bizikidetzaren Zuzendaritza Nagusiak, eta 106 biktima aitortu ditu; horietatik 7 hildako biktimenak dira.
Zarzuelak uste du Juan Carlos I.ak egoitza fiskala Espainian finkatu beharko lukeela Estatura itzuli nahi badu
Errege emeritua Espainiara itzul daiteke egokitzat jotzen duenean, baina Errege Etxean uste dute, bere irudia eta Koroarena babestu nahi baditu, orduan zerga-egoitza Estatuan ere finkatu beharko lukeela.
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 50. urteurrena ospatu du Eusko Legebiltzarrak
Eusko Legebiltzarreko ordezkaritza zabala izan da ekitaldian, eta, besteak beste, Fatma Mehdi Hassam Kooperazioko ministro sahararra, Fueila Mohamed Aali parlamentari sahararra eta Mojtar Fade Fronte Polisarioak Euskadin duen ordezkaria ere izan dira bertan. Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidenteak Euskal Herria eta saharar herria lotzen dituzten "adiskidetasun eta elkartasun lotura sakon eta zintzoak" azpimarratu ditu bere hitzaldian.
Aitor Estebanek hoztu egin du EH Bildurekin eta PSE-EErekin estatus berriari buruzko akordioa lortzeko aukera
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak Nueva Economía Forum gosarian adierazi duenez, une honetan "igerilekuan ez dago urik". Edozein kasutan, buruzagi jeltzaleak adierazi du EAJk, EH Bilduk eta PSE-EEk negoziatzen jarraitzeko borondatea dutela.
Kongresuak babes sozialerako dekretua errefusatu ostean, "estrategia politikoak" nagusitu direla esan du Aizpuruak
Mertxe Aizpurua EH Bilduk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian esandakoaren arabera, Pedro Sanchez buru duen koalizio gobernuak ahaleginak egin ditu ezkutu sozialeko neurriak aurrera ateratzeko, eta, beraz, ez du ontzat jo Juntsek babeste aldea jarritako baldintza: etxegabetzeen luzamendua dekretutik ateratzea. Gezurretan aritzea egotzi dio Juntsi, eta ezkutu sozialak neurri guztiak jaso behar dituela nabarmendu du.
Zer aldatzen dute estatu-kolpearen agiriek?
Otsailaren 23ko paperen desklasifikazioak oihartzun handia sortu du, aurreikuspenak bete ez diren arren. Josu Chueca historialariak aztertu du zer neurritan aldatzen den estatu-kolpeari buruzko kontakizuna.
Diputatuen Kongresuak bigarrenez indargabetu ditu etxegabetzeen aurkako luzamendua eta babes sozialerako beste neurri batzuk
Atzera bota duten arauak berritasun bat zekarren, duela hilabete indargabetutakoarekin alderatuta: etxegabetzeak etetea ez zitzaien aplikatuko bi etxebizitza edo gutxiagoko jabeei, Gobernuak EAJrekin hitzartutako emakida bat.