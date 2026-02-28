EMISIOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Muskiz eta Abantoko bizilagunek manifestazioa egingo dute igande honetan, Petronorren izandako ihesaren ostean

Horrez gain, beste mobilizazio batzuk aztertzeko eta epaitegietara jotzeko aukera aztertzeko asanblada deitu du auzo-plataformak datorren martxoaren 15ean.

MUSKIZ (BIZKAIA), 27/02/2026.- Las calles de Muskiz permanecen prácticamente vacías y la población sigue las recomendaciones de seguridad tras el escape de benceno de la refinería de Petronor de la pasada madrugada. Los últimos resultados de las mediciones en la localidad vizcaína "constatan fluctuaciones en las concentraciones de benceno en aire", tras la incidencia registrada ayer jueves en la refinería de Petronor y por ello el Gobierno Vasco mantiene las recomendaciones de permanecer en espacios interiores cerrados, con puertas y ventanas cerradas. EFE/ Miguel Toña
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Abantotik eta Muskizetik Petronorrera egingo diren bi ibilaldi antolatu dituzte igande honetarako, aste honetan findegian izandako intzidentzia, bentzeno maila altuak isurtzea ekarri zuena, kudeatzearen aurka daudela adierazteko.

Petronor enpresak arazo bat izan zuen ostegun goizean bere gasolina tanke batean. Horren ondorioz, gasolinaren zati bat lurrundu egin zen, eta airera isuri zuen bere frakzio lurrunkorra. Eusko Jaurlaritzak inguruko bizilagunei etxean egoteko gomendatu zien, ostiral arratsaldean toxiko izan daitezkeen balio horiek jaitsi ziren arte.

Stop Saihesbidea Las Karreras bizilagunen plataformak manifestazioa deitu du, 12:00etan Trinitate plazatik abiatuta Petronorreko atean amaituko dena, azken gertakari horren aurrean Abantoko herritarren "haserrea eta jarduera industrial horrek eskualdean dituen ondorioak kalean erakusteko".

"Gure osasuna ez dago salgai", jasotzen du elkarte horrek bere deialdian.

Horrez gain, bentzeno maila altuei buruz herritarrei emandako abisuan "atzerapausoa" egon dela salatu du, izan ere, goizean atzeman zituzten, baina Eusko Jaurlaritzak etxean geratzeko eta ateak eta leihoak ixteko emandako gomendioak ez ziren gauera arte iritsi.

Plataformak, gainera, asanblada deitu du martxoaren 15erako, beste mobilizazio batzuk aztertzeko eta auzitara jotzeko aukera aztertzeko.

Beste auzo elkarte batzuek, sindikatuek eta EH Bildu bezalako alderdi batzuek Petronorren aurkako mobilizazioekin bat egingo dutela iragarri dute, eta herritarrei Bizkaiko findegian izandako azken ihesaren inguruko informazioa atzeratzea aurpegiratuko diete.

Muskiz Petronor Politika

Zure interesekoa izan daiteke

El Parlamento Vasco conmemora el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 50. urteurrena ospatu du Eusko Legebiltzarrak

Eusko Legebiltzarreko ordezkaritza zabala izan da ekitaldian, eta, besteak beste, Fatma Mehdi Hassam Kooperazioko ministro sahararra, Fueila Mohamed Aali parlamentari sahararra eta Mojtar Fade Fronte Polisarioak Euskadin duen ordezkaria ere izan dira bertan. Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidenteak Euskal Herria eta saharar herria lotzen dituzten "adiskidetasun eta elkartasun lotura sakon eta zintzoak" azpimarratu ditu bere hitzaldian.

Mertxe Aizpurua EH Bildu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kongresuak babes sozialerako dekretua errefusatu ostean, "estrategia politikoak" nagusitu direla esan du Aizpuruak

Mertxe Aizpurua EH Bilduk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian esandakoaren arabera, Pedro Sanchez buru duen koalizio gobernuak ahaleginak egin ditu ezkutu sozialeko neurriak aurrera ateratzeko, eta, beraz, ez du ontzat jo Juntsek babeste aldea jarritako baldintza: etxegabetzeen luzamendua dekretutik ateratzea. Gezurretan aritzea egotzi dio Juntsi, eta ezkutu sozialak neurri guztiak jaso behar dituela nabarmendu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X