FUGA DE BENCENO EN PETRONOR
Cientos de personas denuncian que Petronor "está matando" a la población de Muskiz y Abanto Zierbena

Vecinos y vecinas de ambas localidades vizcaínas han salido a la calle para protestar contra el escape de benceno de la refinería del pasado jueves, y han denunciado que nadie les avisó hasta última hora del día, pese a que los altos niveles de esta substancia se detectaron a la mañana.
Manifestantes portan pancartas con lemas 'Petronor aski da' y 'Nos estáis matando' durante una manifestación para denunciar la fuga de benceno en una planta de Petronor, a 1 de marzo de 2026, en Abanto Zierbena y Muskiz, Vizcaya, País Vasco (España). Un escape de benceno en la refinería de Petronor, en Muskiz, obligó a confinar el pasado jueves 26 de febrero a los 8.000 vecinos de este municipio vizcaíno y a las 2.000 que residen en el barrio de Las Carreras de la vecina localidad de Abanto-Zierbena. David de Haro / Europa Press 01 MARZO 2026;MANIFESTACIÓN 01/3/2026
Un momento de la marcha de Muskiz. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Petronor Muskiz eta Abanto Zierbenako herritarrak "hiltzen" ari dela salatu dute ehunka lagunek
EITB

Convocada por organizaciones vecinales, la ciudadanía de Muskiz y Abanto Zierbena (Bizkaia) ha salido a la calle este domingo para expresar su rechazo a la gestión de la incidencia ocurrida el jueves en Petronor, que conllevó la emisión de altos niveles de benceno y el confinamiento de la población de la zona. 

Una de las columnas de la movilización ha partido a mediodía desde la Plaza de la Trinidad de Las Carreras (Abanto Zierbena) y la otra desde el Ayuntamiento de Muskiz, ambas han confluido frente a la refinería. 

Los manifestantes han portado carteles con lemas como "Nos estáis matando" o "Petronor aski da" (basta ya), y han denunciado "la tardanza" en el aviso a la ciudadanía de los altos niveles de benceno ya que se detectaron por la mañana pero las recomendaciones del Gobierno Vasco de quedarse en casa y cerrar puertas y ventanas no llegaron hasta la noche.

Sendas representaciones de EH Bildu y Podemos Euskadi han estado presentes en la movilización. 

 

 

