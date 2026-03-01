Cientos de personas denuncian que Petronor "está matando" a la población de Muskiz y Abanto Zierbena

Convocada por organizaciones vecinales, la ciudadanía de Muskiz y Abanto Zierbena (Bizkaia) ha salido a la calle este domingo para expresar su rechazo a la gestión de la incidencia ocurrida el jueves en Petronor, que conllevó la emisión de altos niveles de benceno y el confinamiento de la población de la zona.

Una de las columnas de la movilización ha partido a mediodía desde la Plaza de la Trinidad de Las Carreras (Abanto Zierbena) y la otra desde el Ayuntamiento de Muskiz, ambas han confluido frente a la refinería.

Los manifestantes han portado carteles con lemas como "Nos estáis matando" o "Petronor aski da" (basta ya), y han denunciado "la tardanza" en el aviso a la ciudadanía de los altos niveles de benceno ya que se detectaron por la mañana pero las recomendaciones del Gobierno Vasco de quedarse en casa y cerrar puertas y ventanas no llegaron hasta la noche.

Sendas representaciones de EH Bildu y Podemos Euskadi han estado presentes en la movilización.