Petronor Muskiz eta Abanto Zierbenako herritarrak "hiltzen" ari dela salatu dute ehunka lagunek

Bizkaiko bi udalerrietako bizilagunak kalera atera dira ostegunean findegiko bentzeno ihesaren aurka protesta egiteko. Salatu dutenez, agintariek "berandu" hartu zituzten prebentzio neurriak, bentzeno maila altuak goizean atzeman zituzten arren. 

Muskizko martxaren une bat. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Hainbat auzo elkartek deituta, manifestazioa egin dute gaur Muskizko eta Abantoko herritarrek ostegunean Petronorren izan zen bentzeno ihesaren kontra protesta egiteko, eta gertakariaren kudeaketa salatzeko. Substantziaren maila altuak zirela eta, etxean geratzeko gomendatu zuen Eusko Jaurlaritzak. 

Manifestariak bi zutabetan joan dira findegiaren parera. Bietako bat Abantoko Las Carreras auzoko Trinitate plazatik abiatu da; bestea, Muskizko udaletxetik. 

"Meatzaldea ez dago salgai", "Petronor aski da" eta "Gu hiltzen ari zarete" leloak izan dituzte ahotan herritarrek, euren haserrearen erakusle. Salatu dutenez, agintariek "beranduegi" ezarri zituzten prebentzio neurriak; izan ere, bentzeno maila altuak goizean atzeman zituzten, baina gauera arte ez zieten etxetik ez ateratzeko gomendioa eman. 

EH Bilduko eta Podemos Euskadiko ordezkariak mobilizazioan izan dira.

Petronor Muskiz Abanto Ingurumena Kutsadura Gizartea

