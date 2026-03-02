El Departamento de Salud se marca el reto de acotar el uso de benzodiacepinas sobre todo en mayores y mujeres

Salud del sueño
Entre estas personas con mayor prevalencia de consumo se promoverá el bienestar emocional y la educación en higiene de sueño. Además, se trabajará para identificar los malestares de manera precoz y evitar así que se conviertan en situaciones patológicas. Se trata en definitiva de promover medidas no farmacológicas y generar un "cambio cultural" en el sistema para hacerlo más preventivo y sostenible, han informado en una nota el Departamento de Salud y Osakidetza.
Benzodiazepinas.
Euskaraz irakurri: Osasun Sailak benzodiazepinen erabilera mugatzeko estrategia jarri du martxan, batez ere adinekoen eta emakumeen kasuan
Agencias | EITB

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han lanzado la 'Estrategia para el Uso Adecuado de Benzodiacepinas' para limitar el consumo prolongado de somníferos y tranquilizantes, sobre todo en personas mayores de 70 años y en mujeres, que son quienes más las usan.

Entre estas personas con mayor prevalencia de consumo, se promoverá el bienestar emocional y la educación en higiene de sueño. Además, se trabajará para identificar los malestares de manera precoz y evitar así que se conviertan en situaciones patológicas.

Se trata en definitiva de promover medidas no farmacológicas y generar un "cambio cultural" en el sistema para hacerlo más preventivo y sostenible, ha informado el Departamento de Salud y Osakidetza.

La estrategia tiene cinco pilares. El primero persigue que todos los profesionales tengan una visión unificada de este tema, el segundo consiste en hacer campañas de educación para los pacientes, y el tercero pasa por integrar en la historia clínica sistemas que faciliten la revisión de prescripciones.

Asimismo, se crearán cuadros de mando para analizar la evolución del consumo y la efectividad de estas actuaciones, y se adoptarán medidas para que esas mejoras en la prescripción se mantengan a largo plazo.

Todo ello se traducirá en acciones concretas como informes personalizados sobre las pautas de prescripción; la mejora del sistema de receta electrónica para que emita avisos cuando un tratamiento supere las semanas recomendadas; la organización de talleres para pacientes y la creación de establecimiento de protocolos orientados a la "deprescripción gradual".

El colectivo prioritario de la estrategia son las personas mayores de 70 años y, dentro de este colectivo, las mujeres. Estas son precisamente las que más consumen tranquilizantes, somníferos, antidepresivos u otros psicofármacos, según ha recordado el consejero de Salud, Alberto Martínez, en una comparecencia en el Parlamento Vasco.

Sesión del Parlemento Vasco.

De hecho, a partir de los 65 años una de cada tres mujeres son consumidoras diarias y el 40,3 % tiene una prescripción activa (frente al 20,8 % de los hombres). Además, en muchos casos se supera con creces el tiempo recomendado: 4 semanas en casos de insomnio o 12 semanas en los de ansiedad.

Prolongar los plazos, ha advertido, genera tolerancia, dependencia y aumenta el riesgo de efectos adversos graves como caídas, fracturas, accidentes de tráfico y deterioro cognitivo.

Por ello el consejero ha abogado revisar el uso crónico de psicofármacos "promoviendo la evaluación periódica de los tratamientos y la reducción gradual cuando sea posible", y por preguntar de forma sistemática por el consumo de alcohol antes de prescribir psicofármacos para vigilar la posible combinación de ambas sustancias.

Otra línea de actuación para limitar el uso de psicofármacos apostar por "intervenciones no farmacológicas" para abordar el insomnio, la ansiedad y el malestar emocional; así como por ofrecer apoyo psicológico, actividad física adaptada a esa edad o recursos comunitarios.

En su intervención en el Parlamento, a petición de EH Bildu, el consejero ha hecho balance de la marcha del Plan de Adicciones de Euskadi 2023-2027 cuando se ha llegado al ecuador de su vigencia.

Entre las cuestiones a mejorar ha citado los itinerarios para atender a las personas con adicciones, ya que la actual red salud mental "no es homogénea" y puede ocurrir que "una persona en un momento determinado no tenga una fácil transición de un recurso a otro". "Es un hándicap que reconocemos y tenemos que trabajar en ello", ha admitido.

El Gobierno Vasco alerta del alto consumo de alcohol y psicofármacos entre los mayores de 65 años
