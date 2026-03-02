El Departamento de Salud se marca el reto de acotar el uso de benzodiacepinas sobre todo en mayores y mujeres

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han lanzado la 'Estrategia para el Uso Adecuado de Benzodiacepinas' para limitar el consumo prolongado de somníferos y tranquilizantes, sobre todo en personas mayores de 70 años y en mujeres, que son quienes más las usan.

Entre estas personas con mayor prevalencia de consumo, se promoverá el bienestar emocional y la educación en higiene de sueño. Además, se trabajará para identificar los malestares de manera precoz y evitar así que se conviertan en situaciones patológicas.

Se trata en definitiva de promover medidas no farmacológicas y generar un "cambio cultural" en el sistema para hacerlo más preventivo y sostenible, ha informado el Departamento de Salud y Osakidetza.

La estrategia tiene cinco pilares. El primero persigue que todos los profesionales tengan una visión unificada de este tema, el segundo consiste en hacer campañas de educación para los pacientes, y el tercero pasa por integrar en la historia clínica sistemas que faciliten la revisión de prescripciones.

Asimismo, se crearán cuadros de mando para analizar la evolución del consumo y la efectividad de estas actuaciones, y se adoptarán medidas para que esas mejoras en la prescripción se mantengan a largo plazo.

Todo ello se traducirá en acciones concretas como informes personalizados sobre las pautas de prescripción; la mejora del sistema de receta electrónica para que emita avisos cuando un tratamiento supere las semanas recomendadas; la organización de talleres para pacientes y la creación de establecimiento de protocolos orientados a la "deprescripción gradual".

El colectivo prioritario de la estrategia son las personas mayores de 70 años y, dentro de este colectivo, las mujeres. Estas son precisamente las que más consumen tranquilizantes, somníferos, antidepresivos u otros psicofármacos, según ha recordado el consejero de Salud, Alberto Martínez, en una comparecencia en el Parlamento Vasco.