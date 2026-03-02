Loaren osasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osasun Sailak benzodiazepinen erabilera mugatzeko estrategia jarri du martxan, batez ere adinekoen eta emakumeen kasuan

Kontsumoaren prebalentzia handiagoa duten pertsonen artean ongizate emozionala eta lo-higieneko hezkuntza sustatuko dira. Gainera, gorabeherak goiz identifikatzea eta arazoak patologiko bihurtzea saihestea bilatuko dute. Azken batean, neurri ez-farmakologikoak sustatu nahi dira eta sisteman "aldaketa kulturala" eragin, prebentiboagoa eta iraunkorragoa izan dadin, Osasun Sailak eta Osakidetzak jakinarazi dutenez.

Benzodiazepinak.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak 'Benzodiazepinen Erabilera Egokirako Estrategia' abiarazi dute somniferoen eta lasaigarrien kontsumo luzea mugatzeko, batez ere 70 urtetik gorako pertsonetan eta emakumeetan, horiek baitira gehien erabiltzen dituztenak.

Kontsumoaren prebalentzia handiena duten pertsona horien artean, ongizate emozionala eta loaren higienearen hezkuntza sustatuko dira. Gainera, gorabeherak goiz identifikatzeko lan egingo da, egoerak patologiko bihur ez daitezen.

Azken batean, farmakologikoak ez diren neurriak sustatzea eta sisteman "aldaketa kulturala" sortzea da helburua, prebentziozkoagoa eta jasangarriagoa izan dadin, Osasun Sailak eta Osakidetzak jakitera eman dutenez.

Estrategiak bost zutabe ditu. Lehenengoaren xedea da profesional guztiek gai horren ikuspegi bateratua izatea; bigarrena, berriz, pazienteentzako hezkuntza-kanpainak egitean datza, eta hirugarrenaren helburua da historia klinikoa preskripzioen berrikuspena erraztuko duten sistemak txertatzea.

Era berean, kontsumoaren bilakaera eta jarduera horien eraginkortasuna aztertzeko aginte-taulak sortuko dira, eta neurriak hartuko dira preskripzioaren hobekuntza horiek epe luzera manten daitezen.

Ekintza zehatzen bitartez egingo da hori guztia, hala nola preskripzio jarraibideei buruzko txosten pertsonalizatuekin; errezeta elektronikoaren sistema hobetzea, tratamendu batek gomendatutako asteak gainditzen dituen kasuan abisua eman dezan; pazienteentzako tailerrak antolatzea eta "despreskripzio mailakatura" bideratutako protokoloak sortzea.

Estrategiaren lehentasunezko kolektiboa 70 urtetik gorako pertsonak dira, eta, bereziki, kolektibo horren barruan, emakumeak. Horiek baitira, hain zuzen ere, lasaigarriak, somniferoak, antidepresiboak edo beste psikofarmako batzuk gehien kontsumitzen dituztenak, Alberto Martinez Osasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldi batean gogorarazi duenez.

Osasun Batzordea, Legebiltzarrean.

Izan ere, 65 urtetik aurrera, hiru emakumetik batek egunero kontsumitzen dituzte halako botikak, eta % 40,3k preskripzio aktiboa du (gizonen kasuan, aldiz, % 20,8k). Gainera, kasu askotan nabarmen gainditzen da gomendatutako epea: 4 aste loezin kasuetan eta 12 aste antsietate kasuetan.

Epeak luzatzeak tolerantzia eta mendekotasuna sortzen ditu, eta ondorio kaltegarri larriak izateko arriskua handitzen du, hala nola erorikoak, hausturak, trafiko istripuak eta narriadura kognitiboa.

Horregatik, sailburuak psikofarmakoen erabilera kronikoa berrikustearen alde egin du, "tratamenduak tarteka ebaluatuz eta, ahal denean, pixkanakako murrizketa sustatuz". Gainera, pazienteren bati psikofarmakoak agintzerako, alkoholaren kontsumoari buruz galdetzea sistematikoa izan dadin gomendatzen du, bi substantziak aldi berean kontsumitzen diren zaintzeko. 

Psikofarmakoen erabilera mugatzeko beste jarduera-ildo bat da insomnioa, antsietatea eta ondoez emozionala "interbentzio ez-farmakologikoen" bitartez lantzea, bai eta laguntza psikologikoa, adin horretara egokitutako jarduera fisikoa edo baliabide komunitarioak eskaintzea ere.

EH Bilduk eskatuta Legebiltzarrean egindako hitzaldian, sailburuak 2023-2027 aldirako Euskadiko Adikzioen Planaren balantzea egin du, plana bere indarraldiaren erdialdera iritsi denean.

Hobetu beharreko gaien artean adikzioak dituzten pertsonak artatzeko ibilbideak aipatu ditu, sailburuak egungo osasun mentaleko sarea "ez delako homogeneoa", eta gerta daitekeelako "pertsona batek une jakin batean baliabide batetik bestera trantsizio erraza ez izatea". "Aitortzen dugu badugula handicap hori eta horretan lan egin behar dugula", esan du. 

65 urtetik gorakoen artean alkoholaren eta psikofarmakoen kontsumo handia dagoela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak
Osasuna Osakidetza Eusko Jaurlaritza Adinekoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCAV435. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/03/2026.- El juez Jorge Juan Hoyos (i), preside este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa el juicio contra dos adultos acusados de intentar matar a un menor a la salida de un centro educativo de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bost urteko kartzela zigorra ezarri diete bi gazteri adingabe bat hiltzen saiatzeagatik, Donostian

Bi auzipetuek gertatutakoa onartu eta akordioa lortu dute Fiskaltzarekin. Hala, 12 urteko zigorra beharrean, bost urtekoa jaso dute, eta sei urtez, ezingo dira biktimarengana hurbildu, ezta harekin harremanetan jarri ere. Hilketa saiakera 2025ean gertatu zen, Donostiako ikastetxe baten atarian. Lau gizon, horietako bi adingabeak, adin txikiko bat hiltzen saiatu ziren. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X