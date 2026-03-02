Tal y como anunció el pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Bilbao, la OTA se extenderá al sur de la isla de Zorrotzaurre a partir del próximo 16 de marzo. Será la primera fase y se irá ampliando según avancen las obras de urbanización hasta completar el ámbito de Ribera de Deusto-Zorrotzaurre.

En total serán reguladas en esta primera fase en torno a 150 plazas de aparcamiento, a las que se sumarán en los próximos años alrededor de otras 400, hasta alcanzar unas 550 previstas, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.



Las personas que viven en esta zona sur, donde habrá sector verde y azul, pueden solicitar desde hoy su tarjeta de residentes.



El horario de funcionamiento de la OTA será el correspondiente al área residencial, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas.