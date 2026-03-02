Bilbo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

TAOa Zorrotzaurrera iritsiko da

Martxoaren 16an sartuko da indarrean, eta bertako bizilagunek dagoeneko eska dezakete egoiliarren txartela.

OTA Bilbao
EITBren artxiboko argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udalak urrian iragarri moduan, datorren martxoaren 16tik aurrera TAOa Zorrotzaurre helgoaldera zabalduko da. Lehen fasea izango da, eta obrek aurrera egin ahala zabaltzen joango da, Deustu-Zorrotzaurreko Erribera eremua osatu arte.

Guztira, lehen fase honetan 150 aparkaleku inguru arautuko dira, eta datozen urteetan 400 inguru gehituko zaizkie, aurreikusitako 550 plaza ingurura iritsi arte, Udalak astelehen honetan jakinarazi duenez.

Hegoaldeko eremu horretan sektore berdea eta urdina egongo dira, eta bertako bizilagunek dagoeneko gaurtik aurrera eska dezakete egoiliarren txartela.

Ordutegiari dagokionez, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:30era eta 15:00etatik 19:00etara izango da. 

Bilboko Udalak TAO ezarriko du Zorrozaurren 2026ko lehen hiruhilekoan
Bilboko Udala Bilbo Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Osasun Sailak benzodiazepinen erabilera mugatzeko estrategia jarri du martxan, batez ere adinekoen eta emakumeen kasuan

Kontsumoaren prebalentzia handiagoa duten pertsonen artean ongizate emozionala eta lo-higieneko hezkuntza sustatuko dira. Gainera, gorabeherak goiz identifikatzea eta arazoak patologiko bihurtzea saihestea bilatuko dute. Azken batean, neurri ez-farmakologikoak sustatu nahi dira eta sisteman "aldaketa kulturala" eragin, prebentiboagoa eta iraunkorragoa izan dadin, Osasun Sailak eta Osakidetzak jakinarazi dutenez.

GRAFCAV435. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/03/2026.- El juez Jorge Juan Hoyos (i), preside este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa el juicio contra dos adultos acusados de intentar matar a un menor a la salida de un centro educativo de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bost urteko kartzela zigorra ezarri diete bi gazteri adingabe bat hiltzen saiatzeagatik, Donostian

Bi auzipetuek gertatutakoa onartu eta akordioa lortu dute Fiskaltzarekin. Hala, 12 urteko zigorra beharrean, bost urtekoa jaso dute, eta sei urtez, ezingo dira biktimarengana hurbildu, ezta harekin harremanetan jarri ere. Hilketa saiakera 2025ean gertatu zen, Donostiako ikastetxe baten atarian. Lau gizon, horietako bi adingabeak, adin txikiko bat hiltzen saiatu ziren. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X