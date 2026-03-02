Accidente de tráfico
Un camión derriba parte del muro del cementerio de Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz

Accidente cementerio
Lugar del accidente. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Kamioi batek Gasteizko Santa Isabel hilerriko hormaren zati bat bota du

Última actualización

El incidente ha ocurrido durante la maniobra de un camión de recogida de residuos. A consecuencia del impacto, parte del muro y una valla se han venido abajo. Afortunadamente, nadie ha resultado herido.

Vitoria-Gasteiz Accidentes de Tráfico Sociedad

