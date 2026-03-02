Trafiko-istripua
Kamioi batek Gasteizko Santa Isabel hilerriko hormaren zati bat bota du

Istripuaren lekua. Argazkia: EITB.

Hondakinak biltzeko kamioi bat maniobra egiten ari zela gertatu da ezbeharra. Kolpearen ondorioz, hormaren zati bat eta hesi bat behera etorri dira. Zorionez, inor ez da zauritu.

