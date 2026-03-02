Investigación
Verter Recycling no ha tomado ninguna medida para evitar nuevos accidentes en el vertedero de Zaldibar

Así lo constata un informe elaborado por el Departamento de Sostenibilidad del Gobierno Vasco a instancias de EH Bildu. El estudio, que recoge 29 infracciones, advierte del riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos.

El vertedero de Zaldibar, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Verter Recycling enpresak ez du Zaldibarko zabortegian beste istripurik saihesteko inolako neurririk hartu
EITB

Última actualización

Recién cumplidos seis años del derrumbe del vertedero de Zaldibar, los técnicos de medio ambiente del Gobierno Vasco han informado de que los gestores de la infraestructura, Verter Recycling, no han tomado las medidas necesarias para prevenir nuevos accidentes y evitar daños medioambientales.

A petición de EH Bildu, los técnicos han inspeccionado la infraestructura y, en septiembre del pasado año recogieron 29 infracciones, entre ellas la incorrecta actualización del sistema de drenaje de lixiviados, lo que ha provocado que las aguas contaminantes se estén filtrando al terreno y que, debido a los residuos acumulados, haya riesgo de desbordamiento de cauces y desprendimientos.

Según las mediciones, en el plazo de un año, esta infraestructura ha superado en 10 ocasiones los niveles seguros de amoniaco. Además, los expertos advierten de que el vertedero de Zaldibar carece de un seguro de responsabilidad para las áreas de medio ambiente.

Este informe ha sido elaborado en respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea. El pasado viernes el consejero de Industria, Mikel Jauregi, lo hizo llegar al Parlamento Vasco y lo han publicado en su página web.

Por su parte, el Gobierno Vasco reclama 29 millones de euros a la empresa Verter Recycling como contrapartida a las labores de búsqueda de los operarios Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, atrapados por el desprendimiento de 2020, y estabilización provisional del terreno.

