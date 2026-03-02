Verter Recycling no ha tomado ninguna medida para evitar nuevos accidentes en el vertedero de Zaldibar
Así lo constata un informe elaborado por el Departamento de Sostenibilidad del Gobierno Vasco a instancias de EH Bildu. El estudio, que recoge 29 infracciones, advierte del riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos.
Recién cumplidos seis años del derrumbe del vertedero de Zaldibar, los técnicos de medio ambiente del Gobierno Vasco han informado de que los gestores de la infraestructura, Verter Recycling, no han tomado las medidas necesarias para prevenir nuevos accidentes y evitar daños medioambientales.
A petición de EH Bildu, los técnicos han inspeccionado la infraestructura y, en septiembre del pasado año recogieron 29 infracciones, entre ellas la incorrecta actualización del sistema de drenaje de lixiviados, lo que ha provocado que las aguas contaminantes se estén filtrando al terreno y que, debido a los residuos acumulados, haya riesgo de desbordamiento de cauces y desprendimientos.
Según las mediciones, en el plazo de un año, esta infraestructura ha superado en 10 ocasiones los niveles seguros de amoniaco. Además, los expertos advierten de que el vertedero de Zaldibar carece de un seguro de responsabilidad para las áreas de medio ambiente.
Este informe ha sido elaborado en respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea. El pasado viernes el consejero de Industria, Mikel Jauregi, lo hizo llegar al Parlamento Vasco y lo han publicado en su página web.
Por su parte, el Gobierno Vasco reclama 29 millones de euros a la empresa Verter Recycling como contrapartida a las labores de búsqueda de los operarios Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, atrapados por el desprendimiento de 2020, y estabilización provisional del terreno.
Te puede interesar
Nicholas Nixon expone en Bilbao cinco décadas de fotografía en blanco y negro
La sala Rekalde ha presentado una gran exposición retrospectiva del fotógrafo Nicholas Nixon. El propio Nixon, acompañado de su hija, ha asistido a la presentación. La muestra reúne cerca de 200 imágenes en blanco y negro que abarcan cinco décadas de trabajo del fotógrafo. Diez de estas fotografías se exhiben por primera vez.
El programa Udalekuak ofertará 4289 plazas en Euskadi, más que nunca
La campaña está dirigida a niñas y niños de entre 7 y 13 años, que participarán en la campaña en turnos de siete días, entre el 1 y el 29 de julio. Del total, 4004 serán en euskera y 285 en modalidad bilingüe.
Un camión derriba parte del muro del cementerio de Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz
El incidente ha ocurrido durante la maniobra de un camión de recogida de residuos. A consecuencia del impacto, parte del muro y una valla se han venido abajo. Afortunadamente, nadie ha resultado herido.
La OTA llega a la zona de Zorrozaurre sur
El horario de funcionamiento de la OTA será el correspondiente al área residencial, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas.
El Departamento de Salud se marca el reto de acotar el uso de benzodiacepinas sobre todo en mayores y mujeres
Entre estas personas con mayor prevalencia de consumo se promoverá el bienestar emocional y la educación en higiene de sueño. Además, se trabajará para identificar los malestares de manera precoz y evitar así que se conviertan en situaciones patológicas. Se trata en definitiva de promover medidas no farmacológicas y generar un "cambio cultural" en el sistema para hacerlo más preventivo y sostenible, han informado en una nota el Departamento de Salud y Osakidetza.
Bisubi Fundazioa pone en marcha una red de mujeres del sector para proyectar y reconocer el trabajo que han realizado históricamente en las cocinas
Las cocinas han sido históricamente espacios ocupados por mujeres, pero cuando la gastronomía ha llegado a ser un espacio público importante, las mujeres se han vuelto invisibles. Así lo han denunciado hoy las mujeres cocineras que componen la fundación de cocineros y cocineras de Bizkaia, Bisubi Fundazioa.
Osakidetza enviará un SMS de consentimiento para mandar avisos y recordatorios a través de WhatsApp
El permiso puede otorgarse también desde la web oficial de Osakidetza o bien por el teléfono 945 00 65 00.
Condenados a cinco años de cárcel los dos acusados de intentar matar a un menor en San Sebastián
Los dos jóvenes han reconocido los hechos y han logrado un acuerdo con la Fiscalía, quien inicialmente pedía 12 años de cárcel. Finalmente, han sido condenados a cinco años de cárcel y, durante seis años, no podrán acercarse ni comunicarse con la víctima. Los hechos ocurrieron en 2025 en la capital guipuzcoana, cuando cuatro hombres, dos de ellos menores, trataron de matar a cuchilladas a un menor.
Recuperada la circulación en la línea ferroviaria Santander - Bilbao tras el robo de cable
Según Adif, la circulación se ha recuperado una vez solucionada la incidencia. Los trenes de la línea de ancho métrico Santander-Bilbao recuperarán sus frecuencias de paso de manera gradual.