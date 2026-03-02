Verter Recycling enpresak ez du Zaldibarko zabortegian beste istripurik saihesteko inolako neurririk hartu
Hala egiaztatu du Jasangarritasun Sailak EH Bilduren eskariz egindako txosten batek. 29 arau-hauste jaso ditu ikerketak, eta luiziak sortzeko arriskua dagoela ohartarazi du.
Zaldibarko zabortegia behera etorri zenetik sei urte bete berritan, Eusko Jaurlaritzako ingurumen teknikariek kaleratu duten txostenak dio azpiegiturako kudeatzaileek, Verter Recycling enpresak, ez duela beste istripurik ekiditeko inolako neurririk hartu.
EH Bilduren eskariz, teknikariek azpiegitura ikuskatu dute eta, iazko irailean egindako azken batean, 29 arau-hauste jaso dituzte, tartean, lixibatuen drainatze-sistema ez dela behar bezala eguneratu eta, ondorioz, ur kutsakorrak lursailera iragazten ari direla eta, pilatutako hondakinak tarteko, ubideek gainezka egin eta luiziak sortzeko arriskua dagoela.
Gipuzkoako Urak agentziaren neurketen arabera, bestalde, urtebeteko epean, azpiegitura horrek amoniako-maila segurua 10 aldiz gainditu du. Gainera, Zaldibarko zabortegiak ingurumen alorretarako erantzukizun asegururik ez duela ohartarazi dute adituek.
Txosten hori EH Bilduko Ander Goikoetxea legebiltzarkidearen galderari erantzunez egin dute. Joan den ostiralean Mikel Jauregi Industria sailburuak Eusko Legebiltzarrari helarazi eta bertako webgunean argitaratu dute.
Bere aldetik, Eusko Jaurlaritzak 29 milioi euro erreklamatzen dizkio Verter Recycling enpresari, 2020ko luiziak harrapatutako Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze beharginen bilaketa lanen eta lursaila behin-behinean egonkortzearen ordainetan.
