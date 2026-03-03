Un jurado popular juzgará en mayo en la Audiencia Provincial de Álava al presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su muerte y que fue hallada junto a su hija de tres años, que resultó ilesa.

El crimen se cometió el 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria, aunque fue descubierto al día siguiente. La expareja de Maialen, valenciano de 33 años, fue detenido horas después en el peaje de la AP-68 en Alagón (Zaragoza) cuando huía en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana.

La víctima tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional y sobre él pesaba una orden de alejamiento respecto a ella dictada por un juzgado de Torremolinos (Málaga).

Además, la mujer asesinada figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen.

El juicio por estos hechos está fijado entre el 4 y 15 de mayo en la Audiencia Provincial de Álava.