El juicio por el asesinato de Maialen Mazón arrancará el 4 de mayo
Un jurado popular juzgará en mayo en la Audiencia Provincial de Álava al presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su muerte y que fue hallada junto a su hija de tres años, que resultó ilesa.
El crimen se cometió el 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria, aunque fue descubierto al día siguiente. La expareja de Maialen, valenciano de 33 años, fue detenido horas después en el peaje de la AP-68 en Alagón (Zaragoza) cuando huía en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana.
La víctima tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional y sobre él pesaba una orden de alejamiento respecto a ella dictada por un juzgado de Torremolinos (Málaga).
Además, la mujer asesinada figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen.
El juicio por estos hechos está fijado entre el 4 y 15 de mayo en la Audiencia Provincial de Álava.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
La Diputación de Bizkaia instalará detectores de humo en más de 2450 hogares de personas mayores y vulnerables en Bustuarialdea
Se trata de un plan piloto para reducir los riesgos derivados de los incendios domésticos para su posible implantación en otras comarcas.
El informe del comité de investigación y trazabilidad confirma una cadena de fallos en la gestión de vacunas en Osakidetza
La investigación sobre la administración de dosis caducadas apunta a problemas en la distribución, la trazabilidad y los controles internos del sistema de vacunación.
Dos accidentes provocan retenciones en la AP-8 a la altura de Zarautz, sentido Bilbao
La incidencia ha obligado a cortar uno de los carriles, lo que está generando tráfico lento en la zona. Por otro lado, un siniestro entre dos vehículos y un camión en el acceso al polígono de Erletxes en Bizkaia está provocando retenciones en ambos sentidos.
Martín Villa sostiene que los hechos de Vitoria "se tenían que haber cortado antes"
El entonces ministro de Relaciones Sindicales realiza estas declaraciones en la serie documental sonora “3 de marzo. Memoria contra el olvido”, producida por Radio Vitoria con motivo del 50 aniversario de la masacre de Vitoria-Gasteiz.
Verter Recycling no ha tomado ninguna medida para evitar nuevos accidentes en el vertedero de Zaldibar
Así lo constata un informe elaborado por el Departamento de Sostenibilidad del Gobierno Vasco a instancias de EH Bildu. El estudio, que recoge 29 infracciones, advierte del riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos.
Nicholas Nixon expone en Bilbao cinco décadas de fotografía en blanco y negro
La sala Rekalde ha presentado una gran exposición retrospectiva del fotógrafo Nicholas Nixon. El propio Nixon, acompañado de su hija, ha asistido a la presentación. La muestra reúne cerca de 200 imágenes en blanco y negro que abarcan cinco décadas de trabajo del fotógrafo. Diez de estas fotografías se exhiben por primera vez.
El programa Udalekuak ofertará 4289 plazas en Euskadi, más que nunca
La campaña está dirigida a niñas y niños de entre 7 y 13 años, que participarán en la campaña en turnos de siete días, entre el 1 y el 29 de julio. Del total, 4004 serán en euskera y 285 en modalidad bilingüe.
Un camión derriba parte del muro del cementerio de Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz
El incidente ha ocurrido durante la maniobra de un camión de recogida de residuos. A consecuencia del impacto, parte del muro y una valla se han venido abajo. Afortunadamente, nadie ha resultado herido.
La OTA llega a la zona de Zorrozaurre sur
El horario de funcionamiento de la OTA será el correspondiente al área residencial, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas.