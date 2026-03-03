VIOLENCIA MACHISTA
El juicio por el asesinato de Maialen Mazón arrancará el 4 de mayo

La mujer de 32 años, embarazada de gemelos, fue asesinada el 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria presuntamente por su expareja, que tenía una orden de alejamiento de ella.
GASTEIZ ELKARRETARATZEA MAIALEN MAZON
Imagen de archivo de una concentración de repulsa por el asesinato de Maialen Mazón en 2023 en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Maialen Mazonen hilketaren epaiketa maiatzaren 4an hasiko da Arabako Probintzia Auzitegian
Agencias | EITB

Última actualización

Un jurado popular juzgará en mayo en la Audiencia Provincial de Álava al presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su muerte y que fue hallada junto a su hija de tres años, que resultó ilesa.

El crimen se cometió el 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria, aunque fue descubierto al día siguiente. La expareja de Maialen, valenciano de 33 años, fue detenido horas después en el peaje de la AP-68 en Alagón (Zaragoza) cuando huía en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana.

La víctima tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional y sobre él pesaba una orden de alejamiento respecto a ella dictada por un juzgado de Torremolinos (Málaga).

Además, la mujer asesinada figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen. 

El juicio por estos hechos está fijado entre el 4 y 15 de mayo en la Audiencia Provincial de Álava.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

