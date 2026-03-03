Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa maiatzaren 4an hasiko da
32 urteko emakumea (bikiez haurdun zegoen) bikotekide ohiak hil omen zuen 2023ko maiatzaren 27an, Gasteizko apartahotel batean, urruntze agindua urratu zuen aldietako batean.
Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa maiatzean egingo da, Arabako Probintzia Auzitegian.
2023ko maiatzaren 27an, labankadaz hil omen zuen bikotekide ohiak 33 urteko neska gasteiztarra, Gasteizko apartahotel batean.
Biktima bikiez haurdun zegoen erailketaren unean, eta hilketa hiru urteko alabaren aurrean gertatu zen.
Ustezko hiltzailea, 33 urteko valentziarra, Zaragozako ordainleku batean atxilotu zuten hurrengo egunean, taxian Valentziara ihes egiten saiatzen ari zela.
Gizonak emakumearengandik urruntzeko agindua zeukan. Halaber, emakumea "muturreko arriskuzko" biktima gisa agertzen zen VioGen sisteman.
Herri epaimahai batek epaituko du Maialen Mazonen auzia, maiatzaren 4tik 15era bitartean.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren baten berri baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ezabatu erregistroa.
Zure interesekoa izan daiteke
Bizkaiko Foru Aldundiak ke-detektagailuak jarriko ditu Bustuarialdeko adinekoen eta pertsona kalteberen 2.450 etxetan baino gehiagotan
Etxeko suteen ondoriozko arriskuak murrizteko plan pilotu bat da, eta gero beste eskualde batzuetan ezarri ahal izatea da asmoa.
Ikerketa eta trazabilitate batzordearen txostenak baieztatu du hainbat akats izan zirela Osakidetzako txertoen kudeaketan
Iraungitako dosien inguruko ikerketaren arabera, txertaketa-sistemaren banaketan, trazabilitatean eta barne-kontroletan egon dira arazoak.
Auto-ilara luzeak daude AP-8 autobidean, bi istripu izan baitira Zarautz parean, Bilborako noranzkoan
Istripuaren ondorioz, erreietako bat itxi behar izan dute, eta trafiko motela dago inguruan. Bestalde, bi ibilgailuk eta kamioi batek talka egin dute Erletxetako industrialderako sarbidean, Bizkaian. Horren ondorioz, auto-ilarak sortu dira bi noranzkoetan.
Martin Villaren ustez, Gasteizko gertaerak "lehenago moztu behar ziren"
Orduko Harreman Sindikalen ministroak Radio Vitoriak Gasteizko sarraskiaren 50. urteurrenaren harira ekoitzitako "Gasteiz, martxoak 3. Oroimenaren indarra" soinu-dokumentalean egin ditu adierazpen horiek.
Verter Recycling enpresak ez du inolako neurririk hartu Zaldibarko zabortegian istripu gehiagorik saihesteko
Horren berri ematen du Jasangarritasun Sailak EH Bilduren eskariz egindako txosten batek. 29 arau-hauste jaso ditu ikerketak, eta luiziak sortzeko arriskua dagoela ohartarazi du.
Nicholas Nixonen argazkigintzaren bost hamarkada zuri-beltzean, Bilbon
Rekalde Aretoak Nicholas Nixon argazkilari ospetsuaren atzera begirako erakusketa aurkeztu du. Nixon bera, alabarekin batera, aurkezpenera joan da. Erakusketak ia 200 irudi jarri ditu ikusgai, zuri-beltzean, argazkilariaren bost hamarkada biltzen dituztenak. Irudi horietatik hamar lehenengo aldiz daude erakusgarri.
Udalekuak programak inoiz baino plaza gehiago eskainiko ditu aurten Euskadin: 4.289
Kanpaina 7 eta 13 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago, eta zazpi eguneko txandetan parte hartuko dute, uztailaren 1etik 29ra bitartean. Eskaintza osotik, 4.004 plaza euskarazko udalekuetarako izango dira, eta 285, berriz, modalitate elebidunerako.
Kamioi batek Gasteizko Santa Isabel hilerriko hormaren zati bat bota du
Hondakinak biltzeko kamioi bat maniobra egiten ari zela gertatu da ezbeharra. Kolpearen ondorioz, hormaren zati bat eta hesi bat behera etorri dira. Zorionez, inor ez da zauritu.
TAOa Zorrotzaurrera iritsiko da
Martxoaren 16an sartuko da indarrean, eta bertako bizilagunek dagoeneko eska dezakete egoiliarren txartela.