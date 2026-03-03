INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa maiatzaren 4an hasiko da

32 urteko emakumea (bikiez haurdun zegoen) bikotekide ohiak hil omen zuen 2023ko maiatzaren 27an, Gasteizko apartahotel batean, urruntze agindua urratu zuen aldietako batean.

GASTEIZ ELKARRETARATZEA MAIALEN MAZON

2023an Gasteizen, Maialen Mazonen hilketa gaitzesteko egindako elkarretaratze bat. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa maiatzean egingo da, Arabako Probintzia Auzitegian. 

2023ko maiatzaren 27an, labankadaz hil omen zuen bikotekide ohiak 33 urteko neska gasteiztarra, Gasteizko apartahotel batean.

Biktima bikiez haurdun zegoen erailketaren unean, eta hilketa hiru urteko alabaren aurrean gertatu zen. 

Ustezko hiltzailea, 33 urteko valentziarra, Zaragozako ordainleku batean atxilotu zuten hurrengo egunean, taxian Valentziara ihes egiten saiatzen ari zela.

Gizonak emakumearengandik urruntzeko agindua zeukan. Halaber, emakumea "muturreko arriskuzko" biktima gisa agertzen zen VioGen sisteman. 

Herri epaimahai batek epaituko du Maialen Mazonen auzia, maiatzaren 4tik 15era bitartean. 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren baten berri baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ezabatu erregistroa.

Eguneko Titularrak Epaiketak Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gasteiz Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X