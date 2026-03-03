Errenteria suspende una OPE de 25 plazas tras un recurso por el requisito de euskera
La alcaldesa de Errenteria (Gipuzkoa), Aizpea Otaegi, ha decretado la suspensión de una oferta pública de empleo de 25 plazas aprobada el pasado noviembre, tras un recurso judicial presentado contra esta OPE por la exigencia del perfil lingüístico de euskera PL3 (C1) para todas las plazas convocadas. Según detalla el anuncio de esta suspensión, fechado el pasado lunes, más de 800 personas habían presentado sus solicitudes para tomar parte en este concurso público.
La convocatoria y las bases específicas para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición libre de estas plazas de administrativo del Ayuntamiento fueron publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa en noviembre, y posteriormente, la OPE fue recurrida ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de San Sebastián por la exigencia C1 de euskera. Una situación ante la que la alcaldesa ha decidido ahora suspender el proceso selectivo.
El decreto de la primera edil detalla que el "eventual pronunciamiento judicial" que en su momento tenga lugar "genera una situación de incertidumbre para las personas candidatas", así como para el propio Ayuntamiento que, según indica, "debe garantizar la eficacia de la resolución que se dicte al final del procedimiento, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad".
