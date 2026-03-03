EUSKARA
Errenteriako Udalak 25 plazako lan-eskaintza bat eten du, euskara eskakizunaren aurkako helegite baten ondoren

Udal administrazioko postuetarako eskaintza azaroan zabaldu zen, eta eskakizunen artean, C1 euskara maila zehaztuta zegoen lanpostu guztietan.

errenteria udala ayuntamiento
Errenteriako udaletxearen aurrealdea, artxiboko irudi batean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Errenteriako Udalak 25 plazako lan-eskaintza publiko bat eten du, euskara eskakizuna dela eta, deialdiari errekurtsoa jarri diotelako. Udal administrazioko postuetarako eskaintza azaroan zabaldu zen, eta eskakizunen artean, C1 euskara maila zehaztuta zegoen lanpostu guztietan. 800 pertsonak baino gehiagok eman zuten izena. 

Deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean aurkeztu ondoren, errekurritu egin zuten Donostiako Auzitegiko Administrazioarekiko Auzien Sekzioan, postu guztietan C1 euskara maila eskatzeagatik. 

Egoera horren aurrean, Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak eskaintza publikoa bertan behera uzteko erabakia hartu du, eta joan den astelehenean sinatu zuen prozesua eteko dekretua. Bertan zehazten zenez, helegiteak eta etor litekeen ebazpenak "ziurgabetasun egoeran" uzten ditu hautagaiak. 

Udalaren ardura "prozeduraren eraginkortasuna" bermatzea dela dio alkateak, eta une honetan hori ezin dela ziurtatu uste du. 

Eguneko Titularrak Euskara Errenteria Gizartea

