La Diputación de Bizkaia instalará detectores de humo en más de 2450 hogares de personas mayores y vulnerables en Bustuarialdea
Un plan piloto impulsado por la Diputación de Bizkaia promoverá la instalación de detectores de humo en 2450 domicilios de la comarca de Busturialdea en los que residan personas vulnerables.
La iniciativa pretende reducir los riesgos derivados de los incendios domésticos y servirá de prueba para su posible implantación en otras comarcas del Territorio Histórico, según ha informado la entidad foral en un comunicado.
Junto a la Mancomunidad de Servicios Sociales y los ayuntamientos de Busturialdea, se prevé la instalación de 1250 detectores en hogares de usuarios del Servicio de Atención Domiciliaria y/o beneficiarios de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
La campaña también abarcará a 620 hogares de personas mayores de 70 años que viven solas, así como a otras 600 personas menores de 70 años, que también vivan solas, y a quienes sus respectivos ayuntamientos les instalarán el detector.
De hecho, se da la circunstancia de que, en algunos municipios, serán instalados en todas las viviendas, independientemente de la edad y de la condición de la persona, lo que suma un total de unos 1250 hogares. Los detectores cuentan con batería de unos 10 años y se fijan fácilmente al techo mediante una cinta adhesiva.
En el caso de las personas perceptoras de atención domiciliaria o beneficiarias de la prestación económica, la instalación estará sufragada por la Diputación de Bizkaia.
En el caso de personas mayores de 70 años (que no encajen en los colectivos mencionados), la campaña es voluntaria para los ayuntamientos de Busturialdea, correspondiéndoles a ellos la adquisición e instalación de los detectores de humo.
Para asegurar que la campaña llegue a todas las personas beneficiarias se enviarán cartas personalizadas explicando el objetivo de la campaña, así como charlas informativas.
Además, junto al detector se entregará un tríptico informativo explicando para qué vale, cómo funciona y dónde colocarlo, así como tutoriales y guías accesibles mediante código QR.
Una vez realizada la campaña está previsto llevar a cabo una encuesta de satisfacción para replicar la experiencia piloto en otras comarcas.
