Bizkaiko Foru Aldundiak ke-detektagailuak jarriko ditu Bustuarialdeko adinekoen eta pertsona kalteberen 2.450 etxetan baino gehiagotan

Etxeko suteen ondoriozko arriskuak murrizteko plan pilotu bat da, eta gero beste eskualde batzuetan ezarri ahal izatea da asmoa.

Langileak, ke-detektagailu bat instalatzen. Argazkia: Bizkaiko Foru Aldundia

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako plan pilotu baten bidez, pertsona kalteberak bizi diren Busturialdeko 2.450 etxetan ke-detektagailuak instalatzea sustatuko da.

Ekimenarekin etxeko suteek eragindako arriskuak murriztu nahi dituzte, eta froga gisa balioko du, gero lurralde historikoko beste eskualde batzuetan ezartzeko, foru erakundeak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearekin eta Busturialdeko udalekin batera, 1.250 detektagailu instalatzea aurreikusten da Etxez etxeko Arreta Zerbitzuko erabiltzaileen etxeetan eta/edo familia-inguruneko zainketetarako prestazio ekonomikoa jasotzen dutenen etxeetan.

Kanpainaren onuradun izango dira, halaber, bakarrik bizi diren 70 urtetik gorako 620 pertsona, baita egoera horretan bizi diren 70 urtetik beherako 600 pertsona ere, dagozkien udalak detektagailua jarriko die eta. 

Udalerri batzuetan etxebizitza guztietan instalatuko dira ke-detektagailuak, bizilagunen adina eta egoera edozein izanda ere; 1.250 etxe inguru, guztira. Detektagailuek 10 bat urterako bateria dute, eta erraz finkatzen dira sabaira zinta itsaskor baten bidez.

Etxeko arreta jasotzen dutenen eta prestazio ekonomikoaren onuradunen kasuan, instalazioa Bizkaiko Aldundiak ordainduko du.

70 urtetik gorakoen kasuan (aipatutako kolektiboetatik kanpokoak), kanpaina borondatezkoa da Busturialdeko udaletan, eta haiei dagokie ke-detektagailuak erostea eta instalatzea.

Kanpaina onuradun guztiengana iritsiko dela ziurtatzeko, gutun pertsonalizatuak bidaliko dira egitasmoaren helburua azaltzeko, eta hitzaldi informatiboak ere antolatuko dira. 

Gainera, detektagailuarekin batera informazio-triptiko bat emango da, zertarako balio duen, nola funtzionatzen duen eta non jarri behar den azaltzeko. QR kode bidez, gainera, tutorialak eta erabiltzeko gida eskuratu ahal izango dira.

Kanpaina amaitutakoan, erabiltzeileei gogobetetze-galdeketa bat egingo zaie, esperientzia pilotua beste eskualde batzuetan errepikatzeko, egoki joko balitz. 

