Un accidente provoca retenciones en la AP-8 a la altura de Zarautz, sentido Bilbao
Un accidente entre dos vehículos registrado en la AP-8, en el punto kilométrico 41 a la altura de Zarautz y en sentido Bilbao, está causando importantes retenciones de al menos tres kilómetros.
Según la información disponible, uno de los carriles ha tenido que ser cortado, lo que está dificultando la circulación en este punto de la autopista. Como consecuencia, se están registrando retenciones y tráfico lento en dirección a la capital vizcaína.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre el alcance del accidente ni sobre posibles personas heridas. La circulación permanece condicionada mientras continúan las labores para restablecer la normalidad en la vía.
