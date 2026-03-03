TRÁFICO
Un accidente provoca retenciones en la AP-8 a la altura de Zarautz, sentido Bilbao

La incidencia ha obligado a cortar uno de los carriles, lo que está generando tráfico lento en la zona.
Euskaraz irakurri: Istripu batek auto-ilarak eragin ditu AP-8 autobidean, Zarautz parean, Bilborako noranzkoan
author image

EITB

Última actualización

Un accidente entre dos vehículos registrado en la AP-8, en el punto kilométrico 41 a la altura de Zarautz y en sentido Bilbao, está causando importantes retenciones de al menos tres kilómetros.

Según la información disponible, uno de los carriles ha tenido que ser cortado, lo que está dificultando la circulación en este punto de la autopista. Como consecuencia, se están registrando retenciones y tráfico lento en dirección a la capital vizcaína.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el alcance del accidente ni sobre posibles personas heridas. La circulación permanece condicionada mientras continúan las labores para restablecer la normalidad en la vía.

Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

El Departamento de Salud se marca el reto de acotar el uso de benzodiacepinas sobre todo en mayores y mujeres

Entre estas personas con mayor prevalencia de consumo se promoverá el bienestar emocional y la educación en higiene de sueño. Además, se trabajará para identificar los malestares de manera precoz y evitar así que se conviertan en situaciones patológicas. Se trata en definitiva de promover medidas no farmacológicas y generar un "cambio cultural" en el sistema para hacerlo más preventivo y sostenible, han informado en una nota el Departamento de Salud y Osakidetza.
Bisubi Fundazioa
Bisubi Fundazioa pone en marcha una red de mujeres del sector para proyectar y reconocer el trabajo que han realizado históricamente en las cocinas

Las cocinas han sido históricamente espacios ocupados por mujeres, pero cuando la gastronomía ha llegado a ser un espacio público importante, las mujeres se han vuelto invisibles. Así lo han denunciado hoy las mujeres cocineras que componen la fundación de cocineros y cocineras de Bizkaia, Bisubi Fundazioa.
