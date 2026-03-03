TRAFIKOA
Auto-ilara luzeak AP-8 autobidean istripu baten ondorioz, Zarautz parean, Bilborako noranzkoan

Istripuaren ondorioz, erreietako bat itxi behar izan dute, eta trafiko motela dago inguruan.

EITB

AP-8 autobidean, Zarautz parean eta Bilborako noranzkoan, izandako istripu batek auto-ilarak sortu ditu, gutxienez 3 kilometrokoak. 

Erreietako bat itxi behar izan dute, eta horrek autobidearen puntu horretan zirkulazioa zailtzen ari da. Ondorioz, auto-ilarak eta trafiko motela izaten ari dira Bizkaiko hiribururako noranzkoan.

Oraingoz, ez dute istripuaren norainokoari buruzko xehetasunik eman, ezta zauritutako pertsonei buruzko xehetasunik ere.

Trafiko Istripuak

