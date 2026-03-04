Hoy es noticia
FRANCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hallan el cuerpo descuartizado de un hombre tolosarra en un piso de París

La Fiscalía ha abierto una investigación por asesinato.
Euskaraz irakurri: Gizon tolosar baten gorpua aurkitu dute Parisko etxebizitza batean, zatituta
author image

EITB

Última actualización

Estamos completando la información... 

Titulares de Hoy Asesinatos Francia París Sociedad

Te puede interesar

Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzaina
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Obispo de Vitoria: "No deberíamos estar recordando lo que nunca debió suceder”

Monseñor Juan Carlos Elizalde ha recordado a cada uno de los cinco asesinados por la Policía el 3 de marzo de 1976 en la homilía de la misa celebrada con motivo del 50 aniversario. El máximo representante de la Iglesia en Álava ha afirmado que con esa misa “renovamos nuestra cercanía y nuestra oración por las víctimas y por todos los que quedaron marcados por aquellos hechos.
Cargar más
Publicidad
X