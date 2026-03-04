Noche decisiva en Anoeta: la segunda semifinal entre la Real y el Athletic, en directo en ETB1 y ETB On
ETB1, ETB On y kirolakeitb.eus emitirán en directo el decisivo derbi de Copa, con un ambiente de máxima expectación en Donostia.
Donostia vivirá esta noche una jornada de alta intensidad futbolística en torno al derbi de Copa entre la Real Sociedad y el Athletic. El encuentro podrá seguirse en directo en ETB1, ETB On y kirolakeitb.eus, en un duelo en el que ambos equipos buscarán el billete a la final.
A las 19:00 horas está previsto el recibimiento al equipo txuri-urdin. El autobús de la Real descenderá por la cuesta de Hospitales y rodeará el estadio pasando por el Txuri Urdin y el Velódromo, en un recorrido que culminará entre cientos de aficionados que esperan convertir los últimos metros en una auténtica caldera. La parroquia realista confía en vivir una noche mágica y lograr el billete a Sevilla, aunque ese optimismo convive con la prudencia habitual. Muchos seguidores coinciden en que la Copa le debe a la Real una final con público.
El ambiente festivo también se trasladará a los bares cercanos al estadio, que esperan una gran afluencia de aficionados desde horas antes del choque.
En el lado rojiblanco, el Athletic afronta el encuentro con desventaja en la eliminatoria y lejos de San Mamés, lo que hace que algunos seguidores reconozcan la dificultad del reto. Sin embargo, la confianza en la remontada ha ido creciendo con el paso de las horas, y los athleticzales no renuncian a la machada.
Más de 600 aficionados del Athletic estarán presentes en Anoeta, donde tratarán de convertir el sector visitante en un pequeño San Mamés. Incluso quienes no tienen entrada se desplazarán hasta Donostia para apoyar al equipo, convencidos de que es posible forzar, al menos, la prórroga.
Así, con dos aficiones volcadas y un billete a Sevilla en juego, el derbi promete una noche de altos vuelos en Anoeta.
