Los ertzainas que intervinieron tras la presunta agresión de otros agentes a dos personas en Sestao no usaron sus cámaras

Los ertzainas uniformados que intervinieron tras el incidente por el que una mujer ha denunciado haber sido agredida por agentes de paisano en la madrugada del pasado 22 de febrero en Sestao (Bizkaia), en una intervención tras la que otra persona tuvo que ser operada de un testículo, no llevaban activadas sus cámaras corporales, según las primeras investigaciones sobre este caso dadas a conocer por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha apuntado que, de confirmarse este extremo, se habría producido un incumplimiento de la normativa.

Zupiria ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco para informar sobre este incidente, que fue dado a conocer el 25 de febrero por la Ertzaintza tras la denuncia interpuesta por una mujer contra los agentes que la detuvieron, junto a su hijo y a otra persona, en la madrugada del 21 al 22 de febrero en Sestao.

El consejero ha recordado que este incidente está siendo investigado por la Justicia y por la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza, que "está recogiendo toda la información necesaria".

El consejero ha señalado que en la madrugada del 21 al 22 de febrero, en plenos carnavales, dos ertzainas que iban de paisano y viajaban en un coche sin distintivos policiales "tuvieron un incidente con ciudadanos y utilizaron la fuerza" contra esas personas, que previamente habrían golpeado el coche en el que viajaban los agentes.

Según ha detallado, los ertzainas salieron entonces del vehículo con las porras extensibles y se enfrentaron con esas personas. Finalmente, fueron arrestadas tres de ellas por presunto atentado contra agente de la autoridad: una mujer (la que luego denunció la actuación policial), su hijo y un amigo.

Antes de ser trasladadas a comisaría, esas personas fueron trasladadas a un centro de salud. Uno de los detenidos fue ingresado en un hospital por lesiones en un testículo, que según ha indicado el consejero "eran presuntamente a consecuencia de la pelea que hubo en la calle" con los agentes.

La Ertzaintza, tras analizar las grabaciones de lo ocurrido gracias a las cámaras de seguridad que había en la zona, dejó la investigación en manos de la Jefatura de Asuntos Internos, al haber detectado actitudes que podían resultar irregulares.

En el transcurso de la investigación, que sigue abierta, se ha detectado que los agentes de la patrulla uniformada que se desplazó al lugar del incidente después del enfrentamiento entre los ertzainas de paisano y estas tres personas no tenían activadas las cámaras corporales que portaban. Zupiria ha indicado que, de confirmarse, esto supondría un incumplimiento de la normativa. En el caso de los ertzainas de paisano, no llevaban cámara puesto que no es obligatoria en estos casos.