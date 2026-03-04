Los ertzainas que intervinieron tras la presunta agresión de otros agentes a dos personas en Sestao no usaron sus cámaras
Los ertzainas uniformados que intervinieron tras el incidente por el que una mujer ha denunciado haber sido agredida por agentes de paisano en la madrugada del pasado 22 de febrero en Sestao (Bizkaia), en una intervención tras la que otra persona tuvo que ser operada de un testículo, no llevaban activadas sus cámaras corporales, según las primeras investigaciones sobre este caso dadas a conocer por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha apuntado que, de confirmarse este extremo, se habría producido un incumplimiento de la normativa.
Zupiria ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco para informar sobre este incidente, que fue dado a conocer el 25 de febrero por la Ertzaintza tras la denuncia interpuesta por una mujer contra los agentes que la detuvieron, junto a su hijo y a otra persona, en la madrugada del 21 al 22 de febrero en Sestao.
El consejero ha recordado que este incidente está siendo investigado por la Justicia y por la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza, que "está recogiendo toda la información necesaria".
El consejero ha señalado que en la madrugada del 21 al 22 de febrero, en plenos carnavales, dos ertzainas que iban de paisano y viajaban en un coche sin distintivos policiales "tuvieron un incidente con ciudadanos y utilizaron la fuerza" contra esas personas, que previamente habrían golpeado el coche en el que viajaban los agentes.
Según ha detallado, los ertzainas salieron entonces del vehículo con las porras extensibles y se enfrentaron con esas personas. Finalmente, fueron arrestadas tres de ellas por presunto atentado contra agente de la autoridad: una mujer (la que luego denunció la actuación policial), su hijo y un amigo.
Antes de ser trasladadas a comisaría, esas personas fueron trasladadas a un centro de salud. Uno de los detenidos fue ingresado en un hospital por lesiones en un testículo, que según ha indicado el consejero "eran presuntamente a consecuencia de la pelea que hubo en la calle" con los agentes.
La Ertzaintza, tras analizar las grabaciones de lo ocurrido gracias a las cámaras de seguridad que había en la zona, dejó la investigación en manos de la Jefatura de Asuntos Internos, al haber detectado actitudes que podían resultar irregulares.
En el transcurso de la investigación, que sigue abierta, se ha detectado que los agentes de la patrulla uniformada que se desplazó al lugar del incidente después del enfrentamiento entre los ertzainas de paisano y estas tres personas no tenían activadas las cámaras corporales que portaban. Zupiria ha indicado que, de confirmarse, esto supondría un incumplimiento de la normativa. En el caso de los ertzainas de paisano, no llevaban cámara puesto que no es obligatoria en estos casos.
Te puede interesar
Convocan una concentración en Cintruénigo por la muerte de una joven que su familia vincula al acoso escolar
La familia de la fallecida asegura que era víctima de bullying y ciberacoso, una denuncia que se hizo pública a través de una carta leída durante el funeral de la menor.
Las dos aficiones animan con fuerza a sus equipos para hacerse con el billete a Sevilla
El de hoy es algo más que un derbi, ya que está en juego el pase a la final de Copa. Los aficionados y las aficionadas de ambos equipos son conscientes de ello y han recibido calurosamente a sus jugadores a su llegada al estadio.
Dos jóvenes de Barakaldo y una de Balmaseda, entre las personas fallecidas en el accidente de Santander
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años. La joven ingresada en el hospital desde ayer es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.
Barakaldo y Balmaseda lamentan la muerte de los tres jóvenes vizcaínos en Santander
Fallecieron en un accidente ocurrido este martes al colapsar la pasarela costera de El Bocal en Santander. Además, hay otra joven de Álava ingresada en el hospital. En total, en el siniestro murieron cinco personas, y hay otra chica desaparecida.
El Gobierno Vasco ofrece su apoyo a las familias de las personas fallecidas en Santander
El lehendakari ha calificado el accidente de "terriblemente cruel". La Ertzaintza ha informado a las familias del fallecimiento de los tres jóvenes vascos: dos chicas de 19 años de Barakaldo y un chico de 21 de Balmaseda.
¿Qué sabemos, y qué no, del accidente de Santander?
Se investigan las circunstancias del accidente ocurrido en la tarde del martes en la zona de El Bocal de Santander, cuando una de las pasarelas se vino abajo, causando la muerte de cinco personas, entre ellas tres vascas.
Las víctimas eran estudiantes de La Granja de Heras, un centro referente en formación agraria y medioambiental
Su ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, del que formaban parte las víctimas de la tragedia, prepara a los estudiantes para gestionar explotaciones ganaderas y colaborar con equipos veterinarios.
Osakidetza iniciará en Gipuzkoa el cribado del virus del papiloma humano en mujeres de más de 30 años
Se enviará una carta invitando a realizar el test del VPH mediante autotoma vaginal en casa. El proyecto piloto comenzará en el área de Donostialdea y Tolosaldea y se extenderá progresivamente al resto de Gipuzkoa y Álava y Bizkaia.
Una joven de Elvillar (Álava) permanece ingresada en la UCI por el accidente mortal de Santander
La joven, vecina de Elvillar, permanece ingresada en estado grave en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,