Sestaon beste agente batzuek bi pertsonari ustez eraso egin ondoren esku hartu zuten ertzainek ez zituzten kamerak aktibatu

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak nabarmendu du gailua aktibatu gabe eramateak araudia ez betetzea ekarriko lukeela.

Agentziak | EITB

Joan den otsailaren 21etik 22rako goizaldean Sestaon kalez jantzitako hainbat ertzainek eraso egin ziotela salatu du emakume batek. Horren harira, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak azaldu du gertakarien lekura bertaratu ziren ertzain uniformedunek ez zituztela soinean zeramatzaten gorputz-kamerak aktibatuta, kasuari buruz egin diren lehen egiaztapenen arabera. Hori baieztatuz gero, araudia urratuko litzatekeela ohartarazi du.

Zupiriak asteazken honetan agerraldia egin du Eusko Legebiltzarreko Segurtasun Batzordean, gertakariaren inguruko informazioa emateko. Ertzaintzak otsailaren 25ean jakinarazi zuen auzia, emakume batek, gau hartan Sestaon atxilotu zutenetako batek, jarritako salaketaren ondoren.

Sailburuak gogoratu du Justiziak eta Ertzaintzaren Barne Arazoetarako Burutzak ikerketa abiatu dutela, eta “beharrezko informazio guztia” biltzen ari direla.

Zupiriaren arabera, inauterietako ospakizunen testuinguruan, kalez jantzita eta polizia-bereizgarririk gabeko auto batean zihoazen bi ertzainek “herritarrekin istilu bat izan zuten eta indarra erabili zuten” bi pertsonaren aurka, aurrez ertzainak zihoazen ibilgailua jo omen zutelako. Sailburuak azaldu duenez, agenteak ibilgailutik borra luzagarriak eskuan zituztela atera ziren, eta aurre egin zieten pertsona horiei.

Ondoren, hiru pertsona atxilotu zituzten agintaritzaren agentearen aurkako ustezko atentatu delituagatik: poliziaren jarduera salatu zuen emakumea, haren semea eta lagun bat. Atxilotutakoak polizia-etxera eraman aurretik osasun-zentro batera eraman zituzten, eta horietako bat ospitalean ingresatu zuten barrabil bateko lesioengatik. Zupiriak esan du lesio horiek “kalean agenteekin izandako liskarraren ondorio” izan zirela, ustez.

Ertzaintzak inguruko segurtasun-kamerek jasotako irudiak aztertu ostean, ikerketa Barne Arazoetarako Burutzaren esku utzi zuen, izan zitezkeen irregulartasunak antzeman zituelako.

Oraindik irekita dagoen ikerketan ondorioztatu da, kalez jantzitako ertzainen eta hiru pertsona horien arteko liskarraren ostean bertaratu zen patruila uniformedunak ez zituela aktibatu gorputz-kamerak. Zupiriak azpimarratu du, hori egiaztatuz gero, araudia urratuko litzatekeela. Kaleko jantzitako ertzainen kasuan, berriz, ez zuten kamerarik, kasu horietan ez baita derrigorrezkoa.

