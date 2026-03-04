Hoy es noticia

Presentan "Hiri Kiribili Bil", la canción del Ibilaldia

La ikastola Kirikiño de Bilbao es la encargada de organizar la fiesta a favor de las ikastolas vizcaínas, compuesta e interpretada por Aiora Renteria (Zea Mays), Unai Madariaga (Ezezez) y el trío Txopet.

IBILALDIA 2026 - HIRI KIRIBILI BIL
Euskaraz irakurri: Ibilaldiaren aurtengo kanta aurkeztu dute, “Hiri Kiribili Bil”

Última actualización

"Hiri Kiribili Bil": sobre este lema, los músicos Unai Madariaga (Ezezez), Jon Fernández, Andoni Barinaga-Rementeria e Iñigo Güemes (Txopet) y la música Aiora Renteria (Zea Mays) han compuesto la canción del Ibilaldia de este año.

Los antiguos alumnos de la ikastola Kirikiño han fusionado los estilos de los tres grupos para crear la canción de la fiesta, que se celebrará el 31 de mayo. 

Ibilaldia Sociedad

