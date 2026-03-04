Presentan "Hiri Kiribili Bil", la canción del Ibilaldia

"Hiri Kiribili Bil": sobre este lema, los músicos Unai Madariaga (Ezezez), Jon Fernández, Andoni Barinaga-Rementeria e Iñigo Güemes (Txopet) y la música Aiora Renteria (Zea Mays) han compuesto la canción del Ibilaldia de este año.

Los antiguos alumnos de la ikastola Kirikiño han fusionado los estilos de los tres grupos para crear la canción de la fiesta, que se celebrará el 31 de mayo.