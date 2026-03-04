Albiste da
Ibilaldiaren aurtengo kanta aurkeztu dute, “Hiri Kiribili Bil”

Kirikiño Bilboko ikastolak antolatu du Bizkaiko ikastolen aldeko aurtengo jaia. Kantua Aiora Renteriak (Zea Mays), Unai Madariagak (Ezezez) eta Txopet hirukoteak konposatu eta interpretatu dute.
IBILALDIA 2026 - HIRI KIRIBILI BIL

Azken eguneratzea

“Hiri Kiribili Bil”: aho korapilo itxurako lelo horren gainean mamitu dute aurtengo Ibilaldia jaiko kantua Aiora Renteria (Zea Mays), Unai Madariaga (Ezezez) eta Jon Fernández, Andoni Barinaga-Rementeria eta Iñigo Guemes (Txopet) musikariek.

Kirikiño ikastolako ikasle ohi horiek hiru taldeen estiloak uztartu dituzte maiatzaren 31n egingo den jaiko kantua sortzeko. 

