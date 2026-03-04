Ibilaldiaren aurtengo kanta aurkeztu dute, “Hiri Kiribili Bil”
“Hiri Kiribili Bil”: aho korapilo itxurako lelo horren gainean mamitu dute aurtengo Ibilaldia jaiko kantua Aiora Renteria (Zea Mays), Unai Madariaga (Ezezez) eta Jon Fernández, Andoni Barinaga-Rementeria eta Iñigo Guemes (Txopet) musikariek.
Kirikiño ikastolako ikasle ohi horiek hiru taldeen estiloak uztartu dituzte maiatzaren 31n egingo den jaiko kantua sortzeko.
