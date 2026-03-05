Así es la juventud vasca: más formada y tolerante, pero choca con problemas para emanciparse

La juventud vasca es, con diferencia, la más formada de la historia y su inserción laboral es claramente mejor que hace una década; sin embargo, choca con problemas estructurales a la hora de emanciparse o formar una familia. Las y los jóvenes vascos son, asimismo, más tolerantes, más feministas, más euskaldunes y están más interesados en política que hace unos años, aunque se aprecian problemas inquietantes en relación con la salud mental y la mayoría cree que viven peor que sus progenitores a su edad.

Estas son algunas de las conclusiones que arroja el informe Indicadores de Juventud, publicado por el Observatorio Vasco de la Juventud. El documento recopila información relativa a 125 indicadores, provenientes de investigaciones del propio Observatorio o de fuentes secundarias (Eustat, Departamentos del Gobierno Vasco, etc.). Los datos se refieren a jóvenes de la Comunidad Autónoma Vasca de entre 16 y 34 años, aunque los grupos de edad varían según el indicador.

Estudios y formación

Uno de los apartados sobre los que arroja información el estudio tiene que ver con la formación de los jóvenes. En este capítulo, el informe es claro: la juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi nunca había estado tan formada.

La tasa de abandono escolar prematuro está en su nivel más bajo desde que se recopilan estos datos, y solo el 5 % de las y los jóvenes de 18 a 24 años no ha completado la educación secundaria de segunda etapa. El dato es 8 puntos inferior a la media española (13 %) y es el más bajo entre todas las comunidades. Atendiendo al conjunto de Hego Euskal Herria, en Navarra el abandono escolar prematuro se sitúa en el 9 %.

El porcentaje de titulados superiores es también el más elevado de la serie histórica. El 61,2 % de las y los jóvenes de 25 a 34 años de la CAV tienen alguna titulación en educación superior (ciclos de grado superior, grados universitarios…). El dato es similar en Navarra, donde se sitúa en el 60,4 %, mientras que la media en el Estado se sitúa en el 52,6 %.