Así es la juventud vasca: más formada y tolerante, pero choca con problemas para emanciparse
La juventud vasca es, con diferencia, la más formada de la historia y su inserción laboral es claramente mejor que hace una década; sin embargo, choca con problemas estructurales a la hora de emanciparse o formar una familia. Las y los jóvenes vascos son, asimismo, más tolerantes, más feministas, más euskaldunes y están más interesados en política que hace unos años, aunque se aprecian problemas inquietantes en relación con la salud mental y la mayoría cree que viven peor que sus progenitores a su edad.
Estas son algunas de las conclusiones que arroja el informe Indicadores de Juventud, publicado por el Observatorio Vasco de la Juventud. El documento recopila información relativa a 125 indicadores, provenientes de investigaciones del propio Observatorio o de fuentes secundarias (Eustat, Departamentos del Gobierno Vasco, etc.). Los datos se refieren a jóvenes de la Comunidad Autónoma Vasca de entre 16 y 34 años, aunque los grupos de edad varían según el indicador.
Estudios y formación
Uno de los apartados sobre los que arroja información el estudio tiene que ver con la formación de los jóvenes. En este capítulo, el informe es claro: la juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi nunca había estado tan formada.
La tasa de abandono escolar prematuro está en su nivel más bajo desde que se recopilan estos datos, y solo el 5 % de las y los jóvenes de 18 a 24 años no ha completado la educación secundaria de segunda etapa. El dato es 8 puntos inferior a la media española (13 %) y es el más bajo entre todas las comunidades. Atendiendo al conjunto de Hego Euskal Herria, en Navarra el abandono escolar prematuro se sitúa en el 9 %.
El porcentaje de titulados superiores es también el más elevado de la serie histórica. El 61,2 % de las y los jóvenes de 25 a 34 años de la CAV tienen alguna titulación en educación superior (ciclos de grado superior, grados universitarios…). El dato es similar en Navarra, donde se sitúa en el 60,4 %, mientras que la media en el Estado se sitúa en el 52,6 %.
Más euskaldun y mayor conocimiento de inglés
En cuanto al conocimiento y uso del euskera, el informe arroja datos positivos. El 80 % de las y los jóvenes de 15 a 29 años habla bien euskera, porcentaje que contrasta con el 24,2 % que en 1989 decía hablar euskera correctamente o con el 52 % que lo hacía en 2004. En el caso del grupo de edad 15-19 años el porcentaje de euskaldunes se eleva hoy hasta el 85 %.
El uso preminente del euskera con amistades también se ha incrementado, aunque las diferencias por territorios son notables. En Gipuzkoa llega al 63,6 % (4 puntos más que hace una década y 20 más que en 2001), mientras que en Álava se sitúa en el 27,5 % (casi 20 puntos más que en 2001) y en Bizkaia en el 24,5 % (el porcentaje se mantiene estable). El documento no recoge datos de Navarra e Iparralde en este apartado..
En cuanto al conocimiento de inglés, el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que habla bien inglés se sitúa en el 66,5 %, un dato que contrasta con el 12,1 % de 1989 o el 28,6 % de hace dos décadas.
Empleo y salario
El informe del Observatorio Vasco de la Juventud también ofrece abundante información sobre la situación de las y los jóvenes vascos a nivel económico y laboral. La tasa de paro se sitúa en sus niveles más bajos, un 10,9 %, y contrasta con el 29,5 % que alcanzó en 2014.
Los datos relativos a la inserción laboral han mejorado claramente; sin embargo, la temporalidad sigue siendo elevada (40 %) y el salario mensual neto medio apenas ha aumentado en 100 euros desde 2010, pese al incremento de los precios. En este momento se sitúa en 1.564 euros para los jóvenes de 18 a 34 años, aunque baja hasta 1.381 euros en el caso del grupo de edad 18-29.
Emancipación y vivienda
Estos bajos salarios, unidos a los precios de la vivienda, tienen un impacto relevante en relación con la emancipación de la juventud, un apartado en el que Euskadi se sitúa a la cola de Europa.
Los datos en este capítulo son alarmantes. La tasa de emancipación se sitúa en el 32,3 %, peor que en los años de la crisis económica y ligeramente peor que la media española.
Este porcentaje, además, contrasta con los datos a nivel europeo. En países como Finlandia o Dinamarca se sitúa por encima del 82 %, 50 puntos más que en Euskadi, y en Francia o Estonia supera el 60,1 %. En la Unión Europea la tasa de emancipación se sitúa en el 50,8 %.
El coste del acceso a la vivienda aparece como uno de los factores más relevantes que propicia esa emancipación tardía. La diferencia entre la renta de mercado y la renta máxima tolerable de alquiler se sitúa en 350 euros, el máximo histórico. Lo mismo ocurre con el porcentaje del salario que un joven debería destinar al alquiler, que se sitúa en el 52,4 %. Esta situación hace que solo el 11,9 % de los jóvenes prefieran el alquiler a la compra; en 2015 ese porcentaje llegó al 58,2 %.
Familia y fecundidad
La suma de salarios limitados, precios de la vivienda elevados y emancipación tardía genera un contexto complicado desde el punto de vista de la natalidad.
El 72,6 % de las y los jóvenes quieren tener hijos; sin embargo, el índice de maternidad y paternidad postergada se sitúa en su nivel más elevado: el 32 % de las y los jóvenes creen que no podrán tener hijos a la edad deseada. La edad media de la maternidad se sitúa en 32,4 años, a la cola de Europa y también del conjunto de comunidades.
Más población nacida en el extranjero
El porcentaje de jóvenes nacidos en el extranjero se ha incrementado en los últimos años. Atendiendo a los últimos datos, de 2025, el 21,5 % de los jóvenes de la Comunidad Autónoma Vasca de 15 a 29 años ha nacido en el extranjero, 6 puntos más que en 2010.
En este apartado, no obstante, hay diferencias por grupos de edad. En el grupo 15-19 el porcentaje de nacidos en el extranjero ronda el 12,6 %, mientras que en el grupo 25-29 años el porcentaje de personas que han nacido en el extranjero llega al 30 %.
Salud
En el apartado relativo a la salud, los datos más llamativos tienen que ver con la salud mental de los jóvenes. La prevalencia de problemas crónicos de salud ha descendido en los últimos años; sin embargo, un 18,9 % de los jóvenes ha padecido ansiedad o depresión. En el caso de las mujeres el porcentaje se eleva hasta el 25,6 %.
Asimismo, el sentimiento de soledad se ha incrementado de manera llamativa. En 2018 apenas el 1,6 % de los jóvenes decían sentirse solos; hoy este porcentaje alcanza el 7,3 %.
Por el contrario, la tasa de sedentarismo ha bajado 22 puntos desde 2007, hasta situarse en el 10 %. El consumo de tabaco se ha reducido a la mitad en 15 años (del 36,4 % al 17,4 %); y el consumo de alcohol de riesgo o de cannabis se sitúa en sus registros más bajos..
Valores, política e igualdad
En cuanto a los valores y actitudes de la juventud, llama la atención el aumento del interés por la política. El 55 % dice estar muy o bastante interesado en la política, algo que contrasta con el mínimo alcanzado en 2008, apenas el 18 %.
Además, el 90,9 % apoya la eutanasia, el 92,1 % se posiciona a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y el 89,5 % apoya el aborto voluntario. La percepción de inseguridad, sin embargo, ha aumentado, y el 45,3 % de los jóvenes dice tener miedo a andar de noche por la calle, cuando hace 20 años esa cifra se situaba en el 14 %.
En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, el 23,1 % de los hombres perciben que las mujeres tienen menos opciones para acceder a puestos de trabajo, una cifra que en el caso de las mujeres se eleva al 48,5 %. Asimismo, el 69,1 % de los hombres se consideran feministas, una cifra que asciende al 85,9 % en el caso de las mujeres.
En cuanto al bienestar personal, la juventud de 15 a 29 años señala una puntuación media de 72, en una escala de 0 a 100, lo que refleja un índice de satisfacción algo superior a hace dos años, aunque por debajo del 80 que se alcanzó en 2013.
El índice de confianza en el futuro se sitúa también en su registro más bajo (56 sobre 100), y llama la atención un dato contundente: apenas el 49,6 % de las y los jóvenes creen que están en mejor situación que sus progenitores a su edad. Se trata de la cifra más baja de la serie histórica, que alcanzó su punto de mayor optimismo en 2008. Entonces, tres de cada cuatro jóvenes pensaban que estaban mejor que sus progenitores.
