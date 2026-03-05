ACCIDENTE SANTANDER
Último adiós a las víctimas del accidente de la pasarela de Santander

Funeral de Lucía San Martín en Igollo de Camargo, Cantabria.
Euskaraz irakurri: Eunate, Xabier eta Lucia agurtu dituzte, Santanderreko pasabideko istripuaren biktimak
Los tanatorios de Barakaldo y Balmaseda, así como la iglesia de Igollo de Camargo (Cantabria) se han quedado pequeños para recordar y dar el último adiós a los jóvenes que perdieron la vida tras caer al mar en Santander, cuando se rompió la pasarela de madera por la que transitaban.

