Azken agurra Santanderreko pasabidea hautsi eta itsasora erorita hil ziren gazteei

18:00 - 20:00
Lucia San Martinen hileta Igollo de Camargon, Kantabria.
EITB

Azken eguneratzea

Barakaldoko eta Balmasedako beilatokiak eta Igollo de Camargoko (Kantabria) eliza txiki geratu dira Santanderren itsasora erorita hil ziren gazteak gogoratzeko eta azken agurra emateko.

Kantabria Balmaseda Barakaldo Gizartea

