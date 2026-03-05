La Real Sociedad ha logrado el pase a la final de la Copa del Rey y se enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla. La afición tiene ahora otro reto: encontrar el modo de desplazarse a la ciudad andaluza y tener dónde dormir durante el fin de semana sin dejarse el bolsillo en el camino, ya que la ilusión, si bien da fuerzas para la búsqueda, no sirve para pagar los gastos.