Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euforia y emoción entre los seguidores de la Real Sociedad tras lograr el pase a la final de la Copa del Rey

Realzalea
18:00 - 20:00
Seguidores de la Real. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Euforia eta emozioa Realeko jarraitzaileen artean, Errege Kopako finalerako txartela lortuta

Última actualización

Sevilla espera ya a los miles de seguidores de la Real Socidad que viajarán la capital hispalense para vivir la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril. Tras la final que tuvo que jugarse sin público en 2021, los realzales esperan vivir con intensidad la experiencia. 

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

Aficionado del Athletic entre seguidores de la Real.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los precios de transporte y alojamiento se disparan en Sevilla para el fin de semana de la final de Copa

La Real Sociedad ha logrado el pase a la final de la Copa del Rey y se enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla. La afición tiene ahora otro reto: encontrar el modo de desplazarse a la ciudad andaluza y tener dónde dormir durante el fin de semana sin dejarse el bolsillo en el camino, ya que la ilusión, si bien da fuerzas para la búsqueda, no sirve para pagar los gastos.

Cargar más
Publicidad
X