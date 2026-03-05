Errege Kopa
Euforia eta emozioa Realeko jarraitzaileen artean, Errege Kopako finalerako txartela lortuta

Realzalea
18:00 - 20:00
Realaren jarraitzaileak. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Realeko milaka jarraitzaile Sevillara begira daude dagoeneko, apirilaren 18ko Errege Kopako finala gertutik bizitzeko ilusioarekin. 2021ean ikuslerik gabe jokatu behar izan zen finalaren ondoren, realzaleek finalaren esperientzia bizi nahi dute.

Donostia Gipuzkoa Gizartea

