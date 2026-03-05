Los estudiantes que acosen o practiquen ciberacoso en Navarra deberán abandonar el centro escolar
El alumnado de Navarra que participe como agresor en situaciones de acoso escolar o ciberacoso deberá abandonar de forma definitiva el centro educativo en el que haya protagonizado esas conductas. Asimimo, también se trasladará de centro al estudiante responsable de conductas graves de maltrato entre iguales, violencia contra las mujeres o agresiones especialmente graves contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
Así lo establece el proyecto del nuevo Decreto Foral de Convivencia elaborado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, que se ha conocido justo días después del fallecimiento de una joven de Cintruénigo tras, según su familia, sufrir acoso escolar durante cinco años.
El texto, remitido hoy al Portal de Transparencia del Ejecutivo foral para la recepción de aportaciones, sustituirá al decreto vigente desde 2010 e introduce nuevas medidas orientadas a reforzar la convivencia en los centros y mejorar la protección de las víctimas.
La medida, que deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de Educación tras escuchar al Consejo Escolar del centro, busca proteger a las víctimas y facilitar la recuperación de su bienestar emocional en su entorno habitual.
El traslado se realizará preferentemente dentro de la misma red de centros y modalidad lingüística. De forma excepcional, si no se pueden garantizar condiciones adecuadas de escolarización en otro centro, se podrá suspender el derecho de asistencia durante un periodo de quince días lectivos, aplicando medidas de protección para las víctimas. En el caso de alumnado mayor de edad, se podrá incluso rescindir la matrícula.
El nuevo decreto incorpora, además, por primera vez la salud mental y el malestar socioemocional como factores relacionados con la convivencia escolar.
Un estudio presentado en noviembre de 2025 sobre vulnerabilidad y fortaleza emocional en el ámbito educativo reflejó un incremento del 6 % en los casos de acoso escolar respecto a los datos del curso 2022-2023.
