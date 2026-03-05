SUCESO
Muere un pescador de 62 años tras caer al agua en San Sebastián

Una embarcación de la Cruz Roja ha rescatado el cuerpo, antes de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián para realizarle la autopsia. 

El pescador fallecido este jueves en San Sebastián. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Arrantzale bat hil da Donostian, uretara erorita
EITB

Última actualización

Un pescador de 62 años ha muerto este jueves en San Sebastián tras caer al mar desde una zona de rocas del monte Igeldo, según han informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y Salvamento Marítimo.

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado que el accidente se ha producido pasadas las 08:00 horas, cuando el pescador ha caído al mar y, según el relato de otro pescador que le acompañaba, no podía salir debido al oleaje.

Hasta el lugar se han desplazado embarcaciones de Salvamento Marítimo y de la Cruz Roja, que han rescatado el cuerpo sin vida del hombre de 62 años. 

El fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián para realizarle la autopsia. 

