GERTAERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

62 urteko arrantzale bat hil da Donostian, uretara erorita

Gurutze Gorriko ontzi batek erreskatatu du gorpua. 

arrantzalea igeldo donostia gorpua efe

Donostian ostegun honetan hildako arrantzalea. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

62 urteko arrantzale bat hil da gaur goizean Igeldo parean (Donostia), arroketatik uretara erorita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta Itsas Salbamenduak jakinarazi duenez. 

Ezbeharra 08:00ak aldera gertatu da, eta beste arrantzale batek deitu du larrialdi zerbitzuetara gizon bat uretara erori dela eta atera ezin zuela ohartarazteko. 

Istripuaren berri izan ondotik, Itsas Salbamenduko eta Gurutze Gorriko ontziak bertaratu dira. 

Gurutze Gorriak erreskatatu du gorpua. 

Gorpua Auzitegi Medikuntza Institutura eraman dute, autopsia egin diezaioten. 

Eguneko Titularrak Donostia Igeldo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X