Será noticia: La afición de la Real mira a Sevilla, tragedia de Santander, y última hora desde Oriente Próximo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 5 de marzo de 2026:

- Los realzales miran a Sevilla: Día para buscar vuelos y alojamiento en Sevilla para el 18 de abril. La Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid en la final que se disputará ese día en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El conjunto txuri-urdin impuso ayer por 1-0 a los rojiblancos en Anoeta tras transformar Oyarzabal un penalti en los minutos finales.

- Tragedia en Santander: La Delegación del Gobierno en Cantabriinformó ayer de que entre los cinco fallecidos en Santander había dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia). Además, una joven vecina de Elvillar (Álava), permanece ingresada en estado grave en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

- Última hora desde Oriente Próximo: Irán ha lanzado durante esta madrugada una nueva oleada de ataques contra Israel y contra países del Golfo aliados de Estados Unidos, en la sexta jornada de la guerra desatada en Oriente Medio desde el pasado sábado a raíz del operativo de Washington e Israel contra Teherán.