Será noticia: La afición de la Real mira a Sevilla, tragedia de Santander, y última hora desde Oriente Próximo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SANTANDER, 03/03/2026.- Al menos cuatro personas han fallecido y dos continúan desaparecidas tras al caerse al mar de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander, que se ha roto este martes cuando un grupo de siete jóvenes pasaba por ella. De los siete, cuatro han fallecido y sus cuerpos han sido rescatados del mar o en las rocas bajo la pasarela, dos están desaparecidos y una joven ha sido trasladad con hipotermia grave al hospital de Valdecilla. EFE/Román G. Aguilera
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Realeko zaleak Sevillara begira daude, Santanderreko tragedia, eta azken ordua Ekialde Hurbiletik
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 5 de marzo de 2026:

- Los realzales miran a Sevilla: Día para buscar vuelos y alojamiento en Sevilla para el 18 de abril. La Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid en la final que se disputará ese día en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El conjunto txuri-urdin impuso ayer por 1-0 a los rojiblancos en Anoeta tras transformar Oyarzabal un penalti en los minutos finales.

- Tragedia en Santander: La Delegación del Gobierno en Cantabriinformó ayer de que entre los cinco fallecidos en Santander había dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia). Además, una joven vecina de Elvillar (Álava), permanece ingresada en estado grave en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

- Última hora desde Oriente Próximo: Irán ha lanzado durante esta madrugada una nueva oleada de ataques contra Israel y contra países del Golfo aliados de Estados Unidos, en la sexta jornada de la guerra desatada en Oriente Medio desde el pasado sábado a raíz del operativo de Washington e Israel contra Teherán. 

Barakaldo Balmaseda Irán Sociedad

santander istriprua itsasoa pasarela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos jóvenes de Barakaldo y una de Balmaseda, entre las personas fallecidas en el accidente de Santander

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años. La joven ingresada en el hospital desde ayer es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años. 

