Las asociaciones Bidaure (Asociación Vasca para la Protección de la Infancia Victima de Violencia Machista) y Urruma (Grupo Feminista de Arrigorriaga) han denunciado públicamente un caso de violencia sexual y acoso contra una jugadora menor de edad del Club Deportivo Padura de Arrigorriaga. Según un comunicado conjunto difundido en redes sociales, los presuntos agresores son también menores y miembros del club.

Los colectivos sostienen que estos jugadores "acosaban" a la víctima mientras acudía a sus entrenamientos. Además, la situación se habría agravado por la difusión de un vídeo de contenido sexual, según informaciones vinculadas al caso.

Sin embargo, ambas asociaciones han calificado de "insuficiente" la reacción por parte de los responsables del club, quienes "siendo conocedores de esta situación, no han ofrecido la respuesta que cabría esperar en base a los protocolos contra violencia machista y principios que parece querer promover".

El club "no se ha posicionado" a favor de la víctima, y las medidas adoptadas "han sido insuficientes para garantizar el bienestar y protección de la menor acosada", han lamentado en el comunicado.

En este sentido, han tachado de "intolerable y humillante" para todas las mujeres, y para la sociedad en general, "dar la espalda a la víctima" en lugar de activar "de manera firme" todas las medidas disponibles.

Por ello, han exigido "una disculpa pública clara y directa a la víctima y a sus compañeras", la adopción de medidas "disciplinarias" hacia los agresores, así como la implementación "urgente y efectiva" de un protocolo contra la violencia machista, con mecanismos "reales" de prevención, detección y actuación que aseguren que "ninguna niña o mujer vuelva a vivir una situación similar".

"La protección de la infancia y la erradicación de la violencia machista no son campañas de imagen" sino "una responsabilidad ética, social y legal", han defendido las asociaciones denunciantes.

La Ertzaintza traslada el caso de a la Fiscalía de menores

La Ertzaintza ha abierto una investigación por acoso sexual contra una jugadora menor de edad del club de fútbol de Arrigorriaga (Bizkaia) por parte de varios jóvenes.

Según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, a raíz de una denuncia, la Ertzaintza abrió una investigación, que ya ha concluido, y ha trasladado el caso a la Fiscalía de menores.