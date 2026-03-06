Arrigorriagako Padura klubean neska batek sexu-indarkeria eta jazarpena jaso dituela salatu dute
Bidaure eta Urruma elkarteek "irmotasun falta" leporatu diote kirol erakundeari, ustez klubeko beste jokalari batzuek egindako erasoaren aurrean. Emakumeak salaketa jarri ostean abiatutako ikerketa amaitu du Ertzaintzak, eta kasua Adingabeen Fiskaltzaren esku utzi du.
Arrigorriagan, Padura futbol taldeko emakumezko adin txikiko batek sexu-indarkeria eta jazarpena pairatu dituela salatu dute Bidaure Genero indarkeriaren biktima diren haurrak babesteko elkarteak eta Urruma Arrigorriagako Talde Feministak. Sare sozialetan zabaldu duten oharraren arabera, ustezko erasotzaileak adin txikiko mutilak dira, futbol taldeko kideak.
Horien hitzetan, mutil horiek nesken taldeko jokalaria jazarri dute entrenamenduetan. Gainera, egoerak nabarmen okerrera egin du ustez mutiletako batek neskaren bideo sexual bat zabaldu zuenetik.
Salatzaileek gaineratu dutenez, Padura futbol taldeko arduradunek ez dute kasu honetan espero zitekeen moduan erantzun. "Ez dira adingabearen alde agertu eta hartutako neurriak ez dira nahikoak izan jazarritako adingabearen ongizatea eta babesa bermatzeko", deitoratu dute.
Horien aburuz, "onartezina" eta "umiliagarria" da klubak "eskura dauden neurri guztiak ez aktibatzea eta biktimari bizkarra ematea".
Hori dela eta, Bidaurek eta Urrumak hauek galdegin dizkiote Padurari: lehenik, biktimari eta haren kideei barkamena publikoki eskatzea eta erreparazio neurriak hartzea; bigarrenik, erasotzaileei diziplina neurriak ezartzea; hirugarrenik, indarkeria matxistaren aurkako protokolo bat premiaz ezartzea, eta, azkenik, prebentzio neurriak bermatzea horrelakorik errepika ez dadin.
Ertzaintzak Adingabeen Fiskaltzaren esku utzi du kasua
Neskak salaketa jarri ondoren, Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen gertaturikoa argitzeko.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailetik adierazi dutenez, behin ikerketa amaituta, auzia Adingabeen Fiskaltzaren esku utzi dute.
Arrigorriagako Udalak "kezka" eta "erabateko errefusa" adierazi ditu
Arrigorriagako Udalak "kezka" eta "erabateko errefusa" agertu ditu, "ustez hainbat gaztek bideo sexual bat baimenik gabe zabaldu eta horren ondoren biktimak jasan duen jazarpena" direla eta.
Udalak ohar batean nabarmendu duenez, horren berri izan zuen momentutik bitartekaritza lanak egin ditu familiarekin eta Padura futbol taldearekin, gertatutakoa "gaitzestea", familiari "babesa ematea" eta neurriak hartzea eskatzeko.
Bestalde, Udalak "babesa eta elkartasuna" agertu dizkie biktimari eta gertukoei, eta gogorarazi du erantzukizuna biktimaren gainean jartzea berriro biktimizatzea dela. Hori dela eta, arduraz jokatzeko eta zurrumurruei biderik ez emateko eskatu diei herritarrei.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskal erakundeek diskurtso atzerakoiak eta antifeminismoa borrokatzeko beharra azpimarratu dute martxoaren 8aren atarikoan
Igandean, martxoaren 8arekin batera Emakumeen Nazioarteko Eguna izango da. Hori ospatu bezperetan, berdintasunaren eta emakumeen eskubideen aldeko mezuek indar berezia hartu dute euskal erakundeetan.
Miren Elgarrestak (Emakunde) ez du uste feminismoak lekua galdu duenik euskal gizartean
Emakundeko zuzendariaren arabera, euskal gizartea "oso aurreratuta" dago genero berdinatasunari dagokionez, baina "horrek ez du esan nahi izan ditugun lorpenak guztiz bermaturik daudenik", gaineratu du Elgarrestak, eta ohartarazi du eskuinetik datozen diskurtso erreakzionarioek esparru digitalean lortu dutela oihartzuna.
8 kilometrorainoko auto-ilarak AP-8 autobidean, Zestoan hainbat ibilgailuk istripua izan ondoren
Txorierriko igarobidean gertatu den beste istripu batek auto-ilara luzeak eragin ditu Loiun. Pertsona bat zauritu da bertan.
Azken agurra Santanderreko pasabidea hautsi eta itsasora erorita hil ziren gazteei
Barakaldoko eta Balmasedako beilatokiak eta Igollo de Camargoko (Kantabria) eliza txiki geratu dira Santanderren itsasora erorita hil ziren gazteak gogoratzeko eta azken agurra emateko.
Bullyinga egiten duten ikasleak ikastetxetik kanporatuko dituzte Nafarroan
Bizikidetzari buruzko Foru Dekretu berriak tratu txarren edo indarkeriaren kasu larrietan ikasleak eskolatik kanporatzea ere aurreikusten du. Neurriaren helburua da biktimak babestea eta haien ongizate emozionala bermatzea.
Santanderko pasabidea hautsita zegoela ohartarazi zuten istripuaren aurreko egunean, baina abisua ez zen izapidetu
Udaltzaingoak abisua jaso zuen, baina ez zuen inolako jarduketarik egin. Hala, jakinarazpena paper batean jaso zuten, baina mahaian bertan geratu zen.
24. Korrikak euskararen ezagutza unibertsala aldarrikatu du Iruñean
Aurtengo leloa, "Euskara Gara" komunitatearen izaera irekia eta askotarikoa azpimarratzeko hautatu dute. Korrikak bildutako baliabide ekonomikoak euskararen normalizazioaren aldeko lana indartzera bideratuko dira.
14 urteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati Donibane Lohizunen, bi adin txikiko bortxatzea leporatuta
Erasoak 2012. urtean hasi ziren bikotekide ohiaren etxean, biktimetako batek 6 urte besterik ez zituenean. Erasotzaileak gertakariak onartu ditu, eta adin txikikoak bortxatu eta sexualki erasotzea leporatu dio epaileak.
Eusko Jaurlaritzak baieztatu du gero eta biktima gazte gehiago daudela indarkeria matxistagatik jasotzen diren deietan
2025ean, SATEVI zerbitzuak 2.054 eskatzailek egindako 3.087 arreta telefoniko erregistratu zituen, eta % 90 baino gehiago bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriari lotuta izan ziren.