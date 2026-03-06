Accidente
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Semana trágica en el centro La Granja: "Estamos destrozados"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Asteartean Santanderren hildako ikasleen zentroan lur jota daude
author image

EITB

Última actualización

Los jóvenes fallecidos este martes en Santander eran alumnos del Colegio de Formación Profesional La Granja de Cantabria. Estudiaban el ciclo de Ganadería y Sanidad Animal. Su director explica que en el centro están destrozados.

Cantabria Bizkaia Balmaseda Barakaldo Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X