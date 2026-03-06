Istripua
Asteartean Santanderren hildako ikasleen zentroan lur jota daude

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hildako gazteak Kantabriako La Granja Lanbide Heziketako Ikastetxeko ikasleak ziren. Abeltzaintza eta abere-osasunari buruzko zikloa ari ziren ikasten. Bertako zuzendariak azaldu duenez, zentroan lur jota daude.

